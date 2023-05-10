Хай п'є менше горілки, – Кулеба відповів на заклики Медведєва "ліквідувати Зеленського"

Дмитро Кулеба порадив путінському посіпаці Дмітрію Медведєву "менше пити горілки", перш ніж робити публікації у соцмережах. Так міністр закордонних справ прокоментував маразматичні заяви голови ради безпеки Росії.

В інтерв'ю німецькому виданню міністр закордонних справ України прокоментував публікації Медведєва у соцмережах, зокрема – у телеграмі. Колишній президент Росії закликав "фізично знищити" Володимира Зеленського.

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Треба менше пити

Коментуючи нещодавні заяви Мєдвєдєва, Кулеба порадив пити трохи менше горілки. Разом з тим, міністр вважає, що маразматичні заклики путінського посіпаки не гідні такої уваги.

Медвєдєв повинен пити менше горілки перед тим, як заходити в Telegram. Це все, що я можу про це сказати. Не думаю, що це варто коментувати,

– заявив Кулеба.

Окрім того, український міністр підкреслив, що Мєдвєдєв відіграє певну роль у характері стратегічних комунікацій Росії. На думку Кулеби, якби росіяни дійсно могли вбити Володимира Зеленського, то обов'язково спробували б.

"Якби росіяни могли вбити президента Зеленського, вони б точно спробували", – сказав Кулеба в інтерв'ю.

Після "атаки" дронів на Кремль Медведєв зробив маразматичну заяву

Медведєва добряче "поплавило" після так званої "атаки" безпілотниками на Кремль, що він закликав "фізично знищити" Президента України. І хоча офіційно Київ заперечує свою причетність, проте росіяни звинувачують лише нашу країну.

Колишнього президента Росії настільки обурила "атака" дронів, що він швиденько кваліфікував інцидент як "теракт". Ба більше, винний у цьому, на його думку, саме Володимир Зеленський, а тому кремлівський посіпака закликав його "ліквідувати".

Сам Зеленський відреагував на істерику Медведєва стримано й заявив, що йому не цікаві його погрози. Він також порадив росіянам подумати, як змінити на краще життя у власній країні. А поки Росія не готова до дипломатичних можливостей, то й говорити з ними ні про що.

За словами Зеленського, сьогодні на фронті російсько-української війни не видно мотивації населення країни-окупантки. Не видно ані сильної армії на полі бою, ані сильного суспільства, "яке б підтримувало їхній рух уперед". Натомість – є лише "різні радикальні групки, які розмахують там чимось ядерним, закликають щось зробити проти нашої країни".