Продовжуйте "змішувати алкоголь і наркотики": у Польщі з гумором відповіли на погрози Медведєва
Глава Радбезу Росії Дмитро Медведєв ніяк не може заспокоїтися та припинити розкидатися маразматичними заявами. Цього разу на його бред відреагували польські спецслужби.
Агентство національної безпеки прокоментувало пост Медведєва у твітері. До речі у ньому поплічник Путіна пригрозив Польщі зникненням з карти Європи.
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Що сказав Медведєв
Колишній лідер Росії у своєму твітері назвав прем'єра Матеуша Моравецького – тупоголовим. Очевидно, Медведєва обурили слова прем'єр-міністра Польщі про те, що Україна має право вдарити по Росії. До того ж заступник голоси радбезу Росії здивований, як це так польську владу не хвилює війна НАТО проти Росії. Тому він вирішив діяти в традиційній російській манері – пригрозити Польщі.
Враховуючи роль Польщі як форпосту НАТО в Європі, ця країна точно зникне разом зі своїм дурним прем'єром,
– злісно сказав Мєдвєдєв.
Зауважимо, що не так давно – 2 квітня – Мєдвєдєв пригрозив українській владі "Божим судом". Видавати бредові заяви, що не мають нічого спільного зі здоровим глуздом – це єдине, що в екслідера Росії виходить добре.
Реакція Польщі не забарилася
У відповідь Агентство національної безпеки Польщі опублікувало для Медведєва рекомендаційний твіт, закликавши його не зупинятися у вживанні міксу алкоголю і наркотиків.
"Дорогий містер Медведєв, будь ласка, пам'ятайте, що комбінування алкоголю з наркотиками дуже небезпечне.
Будь ласка, продовжуйте це робити", – мовиться у повідомленні.
Додамо, що наприкінці березня Мєдвєдєв розщедрився на цілу низку нісенітниць. Серед них була заява про те, що "друга армія світу" дійде до Львова.