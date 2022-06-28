Медведєв знову заговорив про вступ України в НАТО та Крим: у РНБО побачили маніпуляцію

У Росії продовжує підгорати на фоні мізерних здобутків, яких країна-агресорка досягнула за 4 місяці війни. Тож там продовжують маніпулювати та вводити людей в оману.

Так, заступник глави ради безпеки Росії Дмитро Медведєв вирішив озвучити чергову погрозу. А підкріпив він її з допомогою досить невдалої, але маніпуляції, передає 24 канал.

Читайте також Вибухи у Миколаєві та знищені окупанти на Півдні: основне за 125 день війни

Медведєв оголосив про вступ України до НАТО

Експрезидент Росії Дмитро Медведєв не знає вже за що чіплятись. Тож найкраще, що він може зараз зробити, – озвучувати фейкові та маніпулятивні заяви. Таким чином він буцімто намагається виправдати звірства, які країна планує чинити надалі.

В одній зі своїх заяв Медведєв підкреслив, що Україна у НАТО буде значно небезпечнішою. Відповідну думку він висловив, порівнюючи нашу державу в Альянсі та тих же Швецію та Фінляндію, які вже подали заявки. Ми просто зобов'язані процитувати його, щоб продовжити розбір.

Для нас Крим – частина Росії. І це – назавжди. Будь-яка спроба зазіхнути на Крим — це оголошення війни нашій країні. І якщо це робить країна, що входить до НАТО, це конфлікт з усім Північноатлантичним альянсом. Третя світова війна. Тотальна катастрофа,

– сказав Медведєв.

Себто він фактично назвав Україну членом НАТО. Але ця інформація є не лише відвертою брехнею, а й маніпуляцією. На це звернули увагу у Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо, що наша держава дійсно прагне вступити в НАТО. Ба більше, це закріплено в Конституції України. Але наразі про можливість стати частиною Альянсу не йдеться. Тож ми є ані кандидатами, ані членами НАТО.

У Росії свою поразку пов'язують з впливом НАТО

Водночас слід розуміти, що в Росії не просто так часто вживають слова Україна та НАТО в одному реченні. Це своєрідна можливість виправдати недолугість "другої армії світу", а також неможливість досягнути поставлених перед собою цілей. Тож необхідно звинуватити у стільки наших військових, скільки міфічну допомогу від НАТО.

Що ж стосується погроз третьої світової війни, то вони теж регулярно сиплються. Відповідні тези транслюють пропагандистські ЗМІ ледь не щоденно. Не виключено, що таким чином місцеве населення готують до можливого сценарію розвитку подій.

Але слід розуміти, що він малоймовірний. Російські військові не можуть дати ради собі з Україною. І їхній ресурс не безлімітний. Тож вв'язатись у війну проти цивілізованого Заходу Росія просто фізично не зможе.

Водночас Медведєв абсолютно не побоюється вступу Швеції та Фінляндії до НАТО. Мовляв, Росія і так розташована поблизу країн, які входять до Альянсу. Тож у країні-агресорці просто готуватимуться до можливих атак.

Нагадаємо, що глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що не ставила б на перемогу Росії. Вона зауважила, що бійці "другої армії світу" не знають, за що воюють. І саме тому вони не можуть похизуватись неабиякими здобутками на фронті. Натомість українці відстоюють свою землю, тож боротимуться до останнього.

Варте уваги – Денисенко розповів, що Росія змінила стратегію обстрілів України: дивіться відео