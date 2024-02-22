Медвєдєв заявив щодо захоплення Києва та Одеси: в Єврокомісії різко відреагували
Заступник голови Радбезу Росії Дмітрій Медведєв вкотре зробив низку резонансних заяв щодо України. Він заговорив про захоплення Києва та Одеси. У Єврокомісії уже відреагували на такі цинічні висловлювання.
В Єврокомісії заявили, що зазвичай не коментують дивні висловлювання російських політиків, але цього разу Медведєву порекомендували звернутися за психіатричною допомогою. Про це повідомив речник Єврокомісії з питань закордонних справ Пітер Стано, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.
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Медвєдєв вкотре пригрозив Україні
Пітер Стано зазначив, що у Єврокомісії не реагують на дивні висловлювання, особливо тих, хто "відчайдушно шукає уваги, хоча є вічним номером два".
Хоча приємно, що ця людина, про яку ви згадали, публічно ділиться з нами діагнозом про свій психічний стан, єдине, що ми можемо сказати, це те, що ми можемо лише порекомендувати їй консультацію та психіатричну допомогу,
– сказав речник Єврокомісії.
Стано додав, що не впевнений, що зрештою Медведєв зможе отримати медичну допомогу, оскільки російська держава витрачає мільярди на незаконну війну в Україні й навряд чи може дозволити собі інвестувати у соціальні сфери.
Речник Єврокомісії додав, що ЄС продовжить надавати Україні допомогу і це підтвердили міністри закордонних справ під час зустрічі у понеділок.
Високий представник (Жозеп Боррель – 24 канал), держави-члени роблять все можливе для того, щоб, як сказав Жозеп Боррель, надавати Україні більше і швидше не тільки, скільки потрібно, але й чого б це не коштувало,
– додав Пітер Стано.
Детальніше про резонансні заяви Медвєдєва: коротко
- Під час робочої зустрічі Дмітрій Медведєв заявив, що розглядає Київ як "російське місто". Ба більше, він вважає, що російські війська повинні зупинитися саме на українській столиці.
- Заступник голови Радбезу Росії сказав, мовляв, саме з нашої столиці йде "інтернаціональна загроза", адже "Київ за своїм корінням хоч і російське місто, ним керує інтернаціональна бригада противників Росії, на чолі зі США".
- Ба більше, Медведєв чомусь цинічно вирішив, що Одеса також є "російським містом". Він заявив, що вони "зачекалися" місто у Росії. За його словами, навіть через історію цього міста, того, які там люди живуть, якою мовою говорять − це "наше російське місто".
- Раніше Медвєдєв пригрозив Заходу війною. Як зазначив заступник Радбезу Росії, спроби повернути Росію до кордонів 1991 року призведуть до війни із Заходом із застосуванням усього стратегічного арсеналу по Києву, Берліну, Лондону та Вашингтону.