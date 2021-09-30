Меджліс можуть визнати "терористичною організацією" в Росії, – адвокат Полозов

Російська влада може визнати Меджліс кримськотатарського народу "терористичною організацією". А це у результаті спричинить нові масові репресії в окупованому Криму.

Таке припущення в ефірі проєкту "Крим.Реалії" висловив адвокат Микола Полозов. У нього є побоювання, що окупанти можуть так вчинити.

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Окупанти можуть визнати Меджліс "терористичною організацією"

Є досить серйозні побоювання, що російська влада піде далі та замість визнання Меджлісу кримськотатарського народу екстремістською організацією, вони спробують визнати його терористичною організацією,

– зазначив Полозов.

За його словами, це може призвести до нової хвилі масових репресій щодо кримських татар.

Адвокат додав, що якщо Росія піде на такий крок, то "всі кримські татари, які мали стосунок до органів національного самоврядування, за аналогією зі "справами "Хізб ут-Тахрір" лише за показаннями свідків отримуватимуть величезні терміни".

Заборона Меджлісу у Росії: що відомо

29 вересня 2016 року верховний суд Росії залишив в силі рішення підконтрольного Кремлю верховного суду Криму щодо заборони Меджлісу кримськотатарського народу.

Представницький орган кримських татар оголосили також екстремістською організацією, офіційно – за "посягання на територіальну цілісність Росії".