Меган Фокс показала струнку фігуру під час відпочину на Гаваях: фото
Актриса Меган Фокс разом з чоловіком Браяном Остін Гріном відправилися відпочивати на Гаваї.
Саме на Гаваях зіркова пара одружилася 24 червня 2010 року.
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Меган Фокс з Браяном Остін Гріном
Папарацці їх зняли, коли Меган та Браян гуляли пляжем в Кайлуа-Кона, ніжно обіймаючи один одного, пише Daily Mail.
Варто відзначити, що зараз Меган у чудовій формі – вона продемонструвала спортивний прес та стрункі ніжки. А нещодавно зірка презентувала власну лінію білизни.
Хто така Меган Фокс?
Американська акторка та модель. Отримала велику популярність після виконання ролі Мікаели Бейнс у фільмі "Трансформери". Деякі ЗМІ називають її однією із секс-символів сучасності.
Джерело: 24 Канал
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