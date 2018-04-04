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Меган Фокс показала струнку фігуру під час відпочину на Гаваях: фото

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Меган Фокс з Браяном Остін Гріном
Меган Фокс з Браяном Остін Гріном / dailymail.co.uk

Актриса Меган Фокс разом з чоловіком Браяном Остін Гріном відправилися відпочивати на Гаваї.

Саме на Гаваях зіркова пара одружилася 24 червня 2010 року.

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Меган Фокс з Браяном Остін Гріном

Папарацці їх зняли, коли Меган та Браян гуляли пляжем в Кайлуа-Кона, ніжно обіймаючи один одного, пише Daily Mail.

Варто відзначити, що зараз Меган у чудовій формі – вона продемонструвала спортивний прес та стрункі ніжки. А нещодавно зірка презентувала власну лінію білизни.

Хто така Меган Фокс?

Американська акторка та модель. Отримала велику популярність після виконання ролі Мікаели Бейнс у фільмі "Трансформери". Деякі ЗМІ називають її однією із секс-символів сучасності.

Теги: LifeStyle Мода Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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