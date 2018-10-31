Меган Маркл і принц Гаррі прогулялися лісом, ніжно тримаючись за руки: фото
37-річна Меган Маркл і 34-річний принц Гаррі в рамках останнього дня свого королівського туру відвідали місто Роторуа.
Після двох офіційних виходів, герцог та герцогиня Сассекські завітали у парк Redwoods Treewalk Rotorua, де пройшлися по підвісному мосту і познайомилися з історією лісу, у якому є столітні дерева.
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Для прогулянки лісом Меган обрала дуже комфортний look: зручні джинси з балетками і чорну куртку. Принц Гаррі був одягнений у світло-бежеві штани, чорну сорочку і темно-коричневі черевики.
Меган Маркл і принц Гаррі у парку Redwoods Treewalk Rotorua
Меган і Гаррі обрали дуже зручні образи
Пара постійно трималася за руки
Джерело: 24 Канал
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