Меган Маркл неочікувано зізналась, що сумує за колишнім життям

Життя Меган Маркл кардинально змінилося після одруження з британський принцом Гаррі. Так, жінці довелося переїхати у Великобританію і відмовитися від багатьох звичок. Крім того, Меган довелося попрощатися з акторською кар'єрою.

Однак Меган Маркл зізналася, що сумує за зйомками в серіалі "Форс-мажори". Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Королівське подружжя принц Гаррі і Меган Маркл вперше після весілля здійснили закордонну поїздку до сусідньої країни – Ірландії, де герцоги відвідали посольство Великобританії. Там герцогиня поспілкувалася з місцевими жителями Дубліна.

До прикладу, 36-річній Фіоні Мур вдалося коротко поговорити з Меган Маркл. Жінка сказала Меган, що є великою прихильницею серіалу "Форс-мажори", у якому Маркл знімалася в ролі Рейчел Зейн до заміжжя.

Я сказала, що дуже люблю "Форс-мажори" і сумую за її персонажем. На це вона сказала: "Я теж",

– розповіла Фіона Мур.