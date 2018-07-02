15:48
2 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
14°C
14°C 10°C
  • вівторок
    19°C 12°C
  • середа
    23°C 13°C
  • четвер
    25°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Чому очка Медведєва злипаються. Збірній РФ не фартануло
Вєсті Кремля
20:10, 29 червня
Вєсті.UA. Жир. Парламентські промені добра. Августо Матіос
Вєсті.UA
09:01, 1 липня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. ПТУ та ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

Меган Маркл підтримала принца Гаррі на матчі з поло: фото

2436 Читать новость на русском
Меган Маркл і принц Гаррі
Меган Маркл і принц Гаррі / Фото з відкритих джерел

Королівське подружжя принц Гаррі і Меган Маркл провели вихідні на іграх Audi Polo Challenge в Англії, у яких Гаррі разом з братом, принцом Вільямом брав участь в 17-му щорічному змаганні, а дружина підтримувала його з трибуни.

Про це пишуть західні ЗМІ.

Читайте також: Меган Маркл вагітна двійнею, – ЗМІ

У перший день змагань, 30 червня, Меган Маркл з'явилася на змаганнях у вільній світлій сукні Shoshanna Gruss з натуральної тканини, босоніжках з коричневої шкіри Sarah Flint і плетеному капелюсі Madewell з чорною стрічкою. 

меган маркл
Меган Маркл

принц гаррі
Принц Гаррі

Для другого дня, Меган для виходу одягла чорні капрі, вільну білу сорочку і чорні туфлі на плоскій підошві. У руках герцогиня тримала плетений капелюх.

Західні ЗМІ наголошують, що жінка тримала капелюх на рівні живота, нібито приховуючи можливу вагітність.

Крім того, серед зіркових гостей на матчі були присутні Едді Редмейн з дружиною Ханною, Джеймс Нортон і Імоджен Путс, Наомі Харріс, Сем Клафлін, Лілі Джеймс і Метт Сміт, Ванесса Кірбі та інші.

Зазначається, що зібрані кошти будуть спрямовані в дві благодійні організації, які обрали принці: Child Bereavement UK і Tusk Trust. На змаганнях перемогу здобула команда принца Гаррі з рахунком 5: 2.

Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Заповіт українського режисера Довженка досі не виконаний
сьогодні, 15:01 Заповіт українського режисера Довженка досі не виконаний
Олександр Палій 388
Нефть и газ из РФ теряют клиентов в ЕС
сьогодні, 12:01 Нефть и газ из РФ теряют клиентов в ЕС
Злой Одессит 2006
Чтобы отпраздновать День рождения в Луганске, сначала нужно месяц отпахать
сьогодні, 08:43 Чтобы отпраздновать День рождения в Луганске, сначала нужно месяц отпахать
Ольга Черненко 1088
Рейтинги Путіна, "битва омбудсменів" та як в Росії сваряться через Донбас: топ-5 блогів тижня
1 липня, 22:00 Рейтинги Путіна, "битва омбудсменів" та як в Росії сваряться через Донбас: топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 1843
Справи Майдану перед загрозою розвалу: Луценко хоче розігнати Департамент спецрозслідувань
1 липня, 21:00 Справи Майдану перед загрозою розвалу: Луценко хоче розігнати Департамент спецрозслідувань
Сергій Лещенко 987
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук