Меган Маркл підтримала принца Гаррі на матчі з поло: фото

Королівське подружжя принц Гаррі і Меган Маркл провели вихідні на іграх Audi Polo Challenge в Англії, у яких Гаррі разом з братом, принцом Вільямом брав участь в 17-му щорічному змаганні, а дружина підтримувала його з трибуни.

Про це пишуть західні ЗМІ.

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У перший день змагань, 30 червня, Меган Маркл з'явилася на змаганнях у вільній світлій сукні Shoshanna Gruss з натуральної тканини, босоніжках з коричневої шкіри Sarah Flint і плетеному капелюсі Madewell з чорною стрічкою.

Допис, поширений Entertainment Tonight (@entertainmenttonight) 30 Чер 2018 р. о 7:33 PDT

Допис, поширений THEREALSTSMEDIA (@stsmediaandpublishing) 1 Лип 2018 р. о 8:16 PDT



Меган Маркл



Принц Гаррі

Для другого дня, Меган для виходу одягла чорні капрі, вільну білу сорочку і чорні туфлі на плоскій підошві. У руках герцогиня тримала плетений капелюх.

Західні ЗМІ наголошують, що жінка тримала капелюх на рівні живота, нібито приховуючи можливу вагітність.

Meghan is back at polo! Carrying the same Panama hat as yesterday looking chic in a white shirt and dark ankle length pants. More details coming soon! #MeghanMarkle pic.twitter.com/juDr7ygYWe — Meghans Mirror (@MeghansMirror) 1 июля 2018 г.

Крім того, серед зіркових гостей на матчі були присутні Едді Редмейн з дружиною Ханною, Джеймс Нортон і Імоджен Путс, Наомі Харріс, Сем Клафлін, Лілі Джеймс і Метт Сміт, Ванесса Кірбі та інші.

Зазначається, що зібрані кошти будуть спрямовані в дві благодійні організації, які обрали принці: Child Bereavement UK і Tusk Trust. На змаганнях перемогу здобула команда принца Гаррі з рахунком 5: 2.