Меган Маркл підтримала принца Гаррі на матчі з поло: фото
Королівське подружжя принц Гаррі і Меган Маркл провели вихідні на іграх Audi Polo Challenge в Англії, у яких Гаррі разом з братом, принцом Вільямом брав участь в 17-му щорічному змаганні, а дружина підтримувала його з трибуни.
Про це пишуть західні ЗМІ.
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У перший день змагань, 30 червня, Меган Маркл з'явилася на змаганнях у вільній світлій сукні Shoshanna Gruss з натуральної тканини, босоніжках з коричневої шкіри Sarah Flint і плетеному капелюсі Madewell з чорною стрічкою.
Меган Маркл
Принц Гаррі
Для другого дня, Меган для виходу одягла чорні капрі, вільну білу сорочку і чорні туфлі на плоскій підошві. У руках герцогиня тримала плетений капелюх.
Західні ЗМІ наголошують, що жінка тримала капелюх на рівні живота, нібито приховуючи можливу вагітність.
Крім того, серед зіркових гостей на матчі були присутні Едді Редмейн з дружиною Ханною, Джеймс Нортон і Імоджен Путс, Наомі Харріс, Сем Клафлін, Лілі Джеймс і Метт Сміт, Ванесса Кірбі та інші.
Зазначається, що зібрані кошти будуть спрямовані в дві благодійні організації, які обрали принці: Child Bereavement UK і Tusk Trust. На змаганнях перемогу здобула команда принца Гаррі з рахунком 5: 2.