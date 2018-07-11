Меган Маркл приміряла стильний чорний костюм у другий день робочого візиту: фото

Дружина принца Гаррі Меган Маркл сьогодні, 11 липня, здійснила свій другий світський вихід за день в графстві Дублін, Ірландія. Якщо її перший вихід був у стильній сукні, то новий вихід відзначився стильним класичним костюмом.

Меган Маркл стала однією з найстильніших представників королівської сім’ї, яка не боїться експериментувати з образами для офіційних заходів. Ще зранку Меган разом з принцом Гаррі зустрічалась з президентом Ірландії Майклом Гіґґінсом і його дружиною Сабіною Койн, як вже через кілька годин змінила "лук" і відвідала стадіон Кроук Парк.

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Відомий регбійний та футбольний стадіон в Ірландії є найбільшим стадіоном Ірландії та четвертим у Європі, де зазвичай проводяться гельські ігри, а саме гельський футбол та херлінг, – національні види спорту Ірландії. В Кроук Парку і було створено Гельську спортивну асоціацію, з представниками яких вдалось поспілкуватись подружжю герцогів Сассекських.



Принц Гаррі і Меган Маркл в Ірландії



Принц Гаррі і Меган Маркл в Ірландії



Меган Маркл в Ірландії

Для чергового світського виходу Меган Маркл обрала зручний та стильний брючний костюм чорного кольору та білу базову футболку. Для завершення образу Меган одягнула туфлі-човники на підборах і клатч такого ж кольору.

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Меган Маркл в Ірландії



Меган Маркл в Ірландії

Її чоловік принц Гаррі також змінив одяг, – замість синього костюму, який він обрав вранці, він одягнув сірі брюки, білу сорочку та стильний сірий піджак. Разом подружжя виглядало дуже гармонійно і постійно трималось за руки.



Принц Гаррі і Меган Маркл в Ірландії

Всі фото: Getty Images