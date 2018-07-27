Меган Маркл пристрасно поцілувала принца Гаррі на публіці: фото

Герцогиня Сассекська Меган Маркл підтримувала свого чоловіка принца Гаррі на благодійному турнірі з поло, який відбувся у Беркширі.

Команда Гаррі здобула перемогу, і окрім нагороди, він отримав у подарунок пристрасний поцілунок від Меган на п’єдесталі. Так свої почуття Меган і Гаррі ще не демонстрували з дня весілля, яке відбулася 19 травня.

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Меган Маркл поцілувала принца Гаррі

Пара не цілувалася на публіці з дня весілля

Зазвичай пара дотримується прави етикету і не проявляє на публіці ніжності, вони навіть не тримаються за руки на офіційних заходах.

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