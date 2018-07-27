Меган Маркл пристрасно поцілувала принца Гаррі на публіці: фото
Герцогиня Сассекська Меган Маркл підтримувала свого чоловіка принца Гаррі на благодійному турнірі з поло, який відбувся у Беркширі.
Команда Гаррі здобула перемогу, і окрім нагороди, він отримав у подарунок пристрасний поцілунок від Меган на п’єдесталі. Так свої почуття Меган і Гаррі ще не демонстрували з дня весілля, яке відбулася 19 травня.
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Меган Маркл поцілувала принца Гаррі
Пара не цілувалася на публіці з дня весілля
Зазвичай пара дотримується прави етикету і не проявляє на публіці ніжності, вони навіть не тримаються за руки на офіційних заходах.
Усі фото: Getty Images
Джерело: 24 Канал
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