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Меган Маркл вбрала стильну сукню на урочисту подію: фото

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Меган Маркл на урочистій церемонії
Меган Маркл на урочистій церемонії / dailymail.co.uk

Дружина принца Гаррі – Меган Маркл – щоразу зачаровує своїми стильними вбраннями. Винятком не стала поява герцогів Сассекських на церемонії вінчання племінниці принцеси Діани – Селії Роуз Маккоркодале.

Про це повідомляє The Daily Mail

Весілля принца Гаррі та Меган Маркл стало не єдиною урочистою подією у великій королівській родині. Майже за місяць після довгоочікуваного вінчання герцогів Сассекських племінниця принцеси Діани теж пішла під вінець. Урочисту подію відвідало новоспечене подружжя Гаррі та Меган. Водночас принц Вільям та його дружина Кейт відмовились від участі у заході. 

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Вінчання відбулось у церкві Святого Андрія, що у британському графстві Лінкольншир. Наречена у розкішній сукні щасливо посміхалась перед фотографом та гостями свята. Селія Роуз Маккоркодале вбрала весільну корону своєї легендарної тітки, додавши образу королівської величі. 

 

Та не сама наречена привертала пильну увагу громадськості, а запрошена дружина принца Гаррі – Меган Маркл. Герцогиня Сассекська вбрала розкішну сукню білого кольору з голубим принтом. Брендове плаття знаменитість обрала з колекції дизайнера Оскара де ла Ренти. Вартість її вбрання оцінюють в понад 9 тисяч фунтів стерлінгів. 

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Ймовірно, Меган Маркл врахувала недоліки попереднього "луку", відтак на урочисту подію вона заплела волосся в елегантну зачіску та прикрасила її білим головним убором. До вбрання герцогиня підібрала стильні туфлі на підборах. 


Меган Маркл та принц Гаррі 

 

Варто зазначити, що стосунки герцогів Сассекських можна вважати ідеальними. Принц Гаррі проявляє ніжність та турботу щодо Меган Маркл, не соромлячись своїх почуттів. Герцог дбайливо підтримував свою дружину під час походу до церкви, не відпускаючи руку коханої. Таку ж любов демонструє й Меган, яка не припиняла мило всміхатись до свого обранця. 


Принц Гаррі та його дружина Меган


Меган Маркл відвідала весілля племінниці принцеси Діани


 

Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я Великобританія
Джерело: 24 Канал
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