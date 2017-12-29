Меган Маркл відмовили у ролі дівчини Джеймса Бонда через весілля з принцом

Наречена принца Гаррі Меган Маркл могла стати новою коханою агента 007 у фільмі "Джеймс Бонд", однак тільки-но продюсерам стало відомо про її заручини та майбутнє весілля, її одразу ж викреслили з потенційного списку актрис.

Про це повідомляє Metro.

На роль дівчини Бонда в однойменному фільму розглядались і Кара Делавінь, і Марго Роббі, однак найвірогіднішою кандидаткою на роль у стрічці продюсери бачили Меган Маркл. Американська актриса, яка була ідеальним втіленням "гламурної і сексуальної висхідної зірки, бажано з Канади або зі США", все ж не стала новою дівчиною Бонда через своє весілля з принцом Уельським Гаррі.

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"Меган ідеально підходить на роль дівчини Бонда. Вона гламурна і сексуальна, а також відмінна актриса", – розповідають джерела західних видань.

У той же час журналістам повідомили, що крім Меган в шорт-листі було ще чотири актриси, серед яких значилося ім'я зірки нових "Рятувальників Малібу" Ільфенеш Хадери.

Нагадаємо, що в різний час роль дівчини Бонда-Крейга діставалася Єві Грін, Ользі Куриленко, Наомі Харріс, Леї Сейду. Вихід нової 25-ї частини бондіани запланований на 8 листопада 2019 року. Стрічка наразі не має назви.



Нещодавно в ЗМІ також з'явилась інформація, що у новому фільмі Джеймс Бонд покине таємну службу та одружиться.