Меган Маркл засвітилась у брендовому одязі від Вікторії Бекхем: фото

Наречена британського принца Гаррі – модель та акторка Меган Маркл – з'явилась на публіці у брендовому одязі від Вікторії Бекхем.

Принц Гаррі у супроводі своєї голлівудської нареченої Меган Маркл несподівано відвідали подались в поїздку Великобританією. Так, відома пара опинилась на офіційному заході в місті Белфаст, що в Північній Ірландії.

Читайте також: Кейт Міддлтон та Меган Маркл стали героями нових емоджі: фото

Першим заходом, який Меган Маркл та принца Гаррі відвідали у британському місті, був візит до Центру Ейкон. Саме там діє молодіжна ініціатива, яку заснував член королівської сім'ї.

Вся увага британців була прикута до чарівного образу Меган Маркл. Акторка вбрала світле пальто від Mackage, вартістю 750 доларів, кашеміровий джемпер від бренду Вікторії Бекхем та зелену спідницю Greta Constantine. Стильний образ Меган Маркл доповнила коричневими туфлями на підборах та сумочкою.

Британці із захватом зустріли голлівудську наречену принца Гаррі. Зазначимо, що пара не перестає проявляти ніжність одне до одного, мило тримаючись за руки під час поїздки.



Меган Маркл та принц Гаррі



Меган Маркл в елегантному вбранні



Принц Гаррі та Меган Маркл в Північній Ірландії



Акторка Меган Маркл з нареченим



Ефектний вихід Меган Маркл



Меган Маркл тепло зустріли в Північній Ірландії