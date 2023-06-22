Точно не для оборони, – Притула сказав, на які 4 категорії засобів оголосив новий збір

У річницю легендарного збору на Bayraktar фонд Сергія Притули оголосив новий масштабний збір на 101 600 000 гривень. Ця сума потрібна для того, щоб зробити великі закупівлі одразу в чотирьох категоріях.

Про це 24 Каналу розповів волонтер, засновник фонду Сергій Притула. Волонтери надихнулися словами Вінстона Черчилля про те, що треба бити ворога на суші, у небі й на воді.

Читайте також Центр готовності цивільних від фонду Притули: які курси можна пройти та як записатися

На що збирає фонд Притули

Необхідну суму волонтери планують зібрати за тиждень. Фонд Сергія Притули хоче придбати 7 бортів БпЛА EOS, які можуть здійснювати глибоке проникнення у тил ворога. EOS коригують ведення роботи далекобійної артилерії, у тому числі з РСЗО HIMARS.

Також фонд разом з військовою школою "Боривітер" відкрили спільну школу з підготовки операторів FPV дронів. Вони забезпечують FPV дронами людей, які проходять тритижневі курси операторів й повертаються у бойові загони. Тому потрібно купити ще 1000 таких дронів, а також супровідну номенклатуру.

На фронті завжди є потреба у транспорті, зокрема у вантажівках. Ми знайшли 30 мілітарно заточених вантажівок IVECO,

– зазначив волонтер.

Підрозділи Сил оборони попросили забезпечити їх невеликими, маневровими та швидкісними човнами для подолання водних перешкод. Необхідно 20 таких катерів.

"Ці човни допоможуть оперативно подолати водні перешкоди для перекидання особового складу до підрозділів до виконання бойових завдань. Це точно не для оборони. Це вперед-вперед", – сказав Притула.

Деталі нового масштабного збору фонду Сергія Притули: дивіться відео

Долучайтеся до збору

Як наголосив волонтер, кожен з цих пунктів не тягне на поняття мегазбору. Люди звикли, що фонд Притули купує щось неймовірне. Однак, якщо скласти всі ці запити до купи, виходить дуже велика сума й вона перевалила за 100 мільйонові гривень.

"Я вірю, що все вдасться й запрошую усіх долучитися до цього мегазбору. Як кажуть у нас в України, доначу й вас запрошую", – додав Притула.

Що відомо про діяльність фонду Сергія Притули

"Благодійний фонд Сергія Притули" передав Силам оборони перші багатофункційні бойові човни Trident. Вони є унікальною повністю українською розробкою.

Оператори RAM-II надали благодійному фонду Притули відео, на якому дрони-камікадзе нищать техніку росіян. Один з БпЛА влучив у зенітно-ракетний комплекс Тор М-2, внаслідок чого техніку було виведено з ладу, а двоє окупантів – загинули.

Фонд Сергія Притули за гроші людей придбав 101 бронетранспортер для Збройних Сил нашої держави.