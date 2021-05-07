Роки мовчання та фатальні проблеми: чому сталася катастрофа в Мексиці

Система метро у Мехіко роками страждає від проблем, які ніхто не збирався вирішувати. Аж допоки у понеділок 3 травня шляхопровід не обвалився під вагою потягу. Вагони пролетіли вниз понад 15 метрів, через що загинуло 24 особи. Страшна аварія спричинила справжній політичний шторм у країні.

Ч ому сталася трагедія

Мехіко готувалося до подібного роками, пише видання NYT. Вже десятиліття пройшло після відкриття найновішої лінії столичного метрополітену. Це було пишне продовження другої найбільшої системи у Латинській Америці, заснованої ще у 1969 році. Але воно супроводжувалося структурними проблемами, через які інженери попередили про можливі інциденти.

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Втім, до цього стався лише один: швидке і часткове закриття лінії у 2014 році. Попередження не були почуті кількома урядами поспіль, поки не стався смертельний обвал. 5 травня 2021 року він призвів до загибелі 24 людей та десятків поранених.

Потяг на Золотій Гілці впав вниз з висоти майже 16 метрів після обвалу шляхопроводу під ним. Золоту Гілку (її ще називають Лінія 12) ввели в дію у 2012 році. Щодня нею користувалося з чверть мільйона людей. Вона перевозила їх з напівсільського району Тлауак до південно-центральної частини міста.

Глухі до скарг Місцеві жителі скаржилися, що цілісність шляхопроводу викликає сумніви: після потужного землетрусу у 2017 році, в бетоні з'явилися тріщини. Також скарги подали десятки робітників, яких найняли задля ремонту та догляду за цією транспортною артерією. Транспортна влада міста та Мексики всі їх проігнорувала.

Цього можна було уникнути. Якби адміністрація дійсно почула робітників, багато проблем вдалося б вирішити,

– сказав NYT Гомеро Завала, представник Союзу мексиканських працівників метро.

Це – а також нездатність урядів вирішити проблеми раніше – призвело до політичного шторму в країні. В його центрі опинилися троє найбільш впливових людей в столиці: президент АМЛО (Андрес Мануель Лопес Обрадор) та двоє його ймовірних наступників на чолі партії або й країни.

Місце аварії вночі у Мехіко / Фото Daily Advent

Містера Завалу, до речі, звільнили за активну позицію. Він попереджав, що через застарілу інфраструктуру, 4 з 12 ліній є "часовими бомбами". Коли на них що станеться – виключно питання часу. Все через "нестачу догляду та нормального керування", – пояснив він.

Жах після падіння вниз і нестача грошей

Один з вагонів впав на машини на дорозі унизу. Приїхали рятувальники й почали шукати вцілілих або померлих серед пошматованих вагонів та покрученого металу.

Понад 79 людей було відправлено до лікарень, троє там померли. Про це повідомила мер міста Клаудія Шейнбаум. На місці досі працюють криміналісти, пожежники, лікарі та військові. Упізнання тіл тривало до світанку.

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Ті, хто просто йшов внизу, почули гучний тріск та вібрацію. "Було бурчання, потім іскри, а потім світло згасло. Ми не знали, що сталося. А тоді почули сирени, – сказав NYT 42-річний Ернандо Манон. – Наблизившись, ми зрозуміли, що метро розвалилося". Багато хто відразу кинувся допомагати, відкривати двері та витягати вцілілих.

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Для деяких ця поїздка стала останньою у їхньому житті. Після рятувальників прийшли вбиті горем родичі, які хотіли дізнатися про долі своїх близьких. Інші їздили лікарнями Мехіко, шукаючи новини там або у соцмережах. У декого, родичі досі вважаються зниклими безвісти. Люди кричали на поліцію, вимагаючи пропустити їх ще ближче.

"Я була в усіх госпіталях міста, але мені сказали, що його там немає, – сказала ЗМІ Марісоль Тапіа, яка шукала свого 13-річного сина. – Метро не побудувалося само собою. Ця проблема існує довго і ніхто нічого не зробив". Президента АМЛО критикують за введення жорстких заходів фіскальної економії, включно для Мехіко.

Це позбавило столицю таких потрібних грошей для оновлення інфраструктури, включаючи проблемний метрополітен. Натомість гроші йшли на власні проєкти лідера Мексики. Наприклад, на 1000 км залізниці через південну Мексику. Напівготовий аеропорт, будівництво якого запустила інша партія, теж був скасований, дарма що вже витрачені мільярди доларів США.

Наближені до президента під вогнем критики

АМЛО почав будувати нові "повітряні ворота" в іншому місці, назвавши проєкт ще й своїм іменем.. Він та наближені до нього політики керують містом з 2000 року без перерви.

Окрім нього, під вогонь критики потрапили мер Штейнбаум та голова МЗС Марсело Ебрард. Останній був мером, коли нову лінію метро відкривали. Коли Мануель Лопес Обрадор піде з посади у 2024, ці двоє, як вважається, будуть змагатися за його крісло. Метро у Мехіко точно якийсь проклятий транспорт, зважаючи на кількість аварій та інцидентів, що супроводжують його роботу.

Трьох ключових політиків країни звинувачують у катастрофі/ Колаж Politico MX

Отже, Лінію 12 збудували у період з 2006 по 2012 роки. Ебрарда вже тоді критикували за поспішність і бажання закінчити проєкт якнайскоріше. Бажано до кінця його повноважень, щоб підсилити рейтинг та залишити по собі гарну спадщину. Загалом, Золота Гілка коштувала дійсно "по-золотому" – 2 млрд доларів США.

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Проблеми з'явилися відразу: 60 механічних збоїв сталися лише за перший місяць експлуатації! Вони виникли як з поїздами, так і шляхами, якими вони їздили. На підвищених ділянках, поїзди мали скидати швидкість, бо інженери боялися, що вони можуть зійти з рейок. У 2014 році, як вже сказали, тимчасово закрили лінію для ремонту.

Після землетрусу у 2017, в одній з колон помітили "структурну проблему". Ці колони підтримували лінію метро та – в теорії – мали витримувати величезну вагу. Її нібито полагодили, але місцеві сумніваються у якості реконструкції (як виявилося – не дарма – 24).

Настав 2018 і сенатори-опозиціонери з Інституційної Революційної Партії вимагали від міської влади доповісти в Конгрес щодо невідповідностей у фондуванні розширення. Золоту Лінію вони назвали "символом корупції та поганого використання державних ресурсів, що було поширеною практикою за часів тодішньої адміністрації".

Законодавці знайшли та посилалися на розслідування Конгресу щодо несправної лінії, яке вказувало таке: "зміни у базовій техніці та в оригінальному плануванні, заміна станцій метро на підвищені станції суттєво вплинули на технічні умови експлуатації".

Новий 2019 рік і нові біди: кілька людей травмувалося на проблемних ескалаторах, змусивши місто перевірити усі 400 з них. Лише 12 місяців тому одна людина загинула та 41 отримала поранення після зіткнення двох потягів метро, а ще 30 отримали травми (і 1 загинула) під час пожежі у штаб-квартирі метро.

Мер міста Клаудія Шейнбаум скорочувала видатки на метрополітен / Фото Pulso SLP

Цікаво, що новий майстер-план для цього виду транспорту 2018-2030 теж попереджає про можливий обвал Золотої Лінії, якщо там не проведуть капремонт. Наразі неясно, чи буде він колись взагалі проведений, але голова метро Мехіко Флоренсія Серранія заявила про "перевірку у січні 2020 року". Пані Штейнбаум є близькою союзницею президента АМЛО та підтримує його заходи з економії.

Вона головувала над скороченням витрат на метро. Протягом року життєво важлива посада директора з обслуговування інфраструктури не була заповнена (туди призначили людину лише минулого тижня – 24). Цей транспорт створював для політикині та вченої проблеми вже багато років, а надто коли її обрали на посаду.

Тепер вона та містер Ебрард змушені відповідати на жорсткі запитання мексиканців та журналістів. Принаймні, вона обіцяє "ретельне розслідування, яке не буде нікого прикривати. Буде запит до прокуратури та підзвітність", повідомляє The Guardian.