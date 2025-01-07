Трамп хоче перейменувати Мексиканську затоку в "Американську": яка причина

Дональд Трамп заявив, що хоче змінити назву Мексиканської затоки, що омиває береги США, Мексики та Куби. Обраний президент Сполучених Штатів хоче назвати затоку "Американською".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Дональда Трампа у його резиденції в Мар-о-Лаго, яке транслює PBS News.

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Чому Трамп має намір перейменувати Мексиканську затоку

Дональд Трамп заявив, що, на його думку, Мексика зловживає перевагами Штатів в торгівлі та імміграції. Саме тому він збирається змінити назву Мексиканської затоки на "Американську затоку".

Яка гарна назва. І вона доречна,

– сказав новообраний президент США.

Він також сказав, що Мексика повинна "припинити дозволяти мільйонам людей вливатися в нашу країну". Окрім того, він назвав Мексику "дуже небезпечним місцем, яким по суті керують картелі".

Цікаво, що після заяви Трампа депутатка Марджорі Тейлор Грін зі штату Джорджія заявила у соцмережі Х, що вона представить законопроєкт про перейменування Мексиканської затоки.

"Другий термін президента Трампа починається з чудового старту. Я якнайшвидше внесу законопроєкт про офіційну зміну назви Мексиканської затоки на її законну назву – Американська затока!" – написала вона.

Варто зазначити, що Трамп також пообіцяв припинити нелегальну імміграцію з Мексики та запровадити "значні" мита для мексиканських та канадських товарів, що постачають до США.

До слова, раніше Дональд Трамп обурився, що Сполучені Штати "субсидують Мексику майже на 300 мільярдів доларів на рік". Обраний президент США також сказав, що нехай Мексика та Канада "стануть новими штатами замість субсидій".

Окрім того, Трамп погрожував Мексиці запровадять новий тариф на мито на рівні 25% на імпорт товарів. Подібні погрози з боку обраного американського президента лунали й в бік Канади та Китаю.