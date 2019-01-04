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      Мексиканський клуб не може знайти Дієго Марадону, який таємно зник

      134 Читать новость на русском
      Дієго Марадона
      Дієго Марадона

      Легендарний футболіст Дієго Марадона, який нині очолює клуб другого мексиканського дивізіону "Дорадос", не з’явився на роботу перед стартом сезону і не виходить на зв’язок з керівництвом клубу.

      Керівництво "Дорадоса" немає жодної інформації про місцезнаходження Марадони. Припускають, що Дієго поїхав до Аргентини, але в яке саме місто невідомо.

      Читайте також: Марадона шалено відсвяткував вихід у півфінал своєї команди у чемпіонаті Мексики: відео

      Варто зазначити, що агент і адвокат Матіас Морлі, який представляє інтереси Дієго Марадони, повідомив, що його клієнт продовжить роботу в клубі.

      Дієго Марадона залишиться в "Дорадосі" і буде працювати в клубі весь майбутній сезон. Після стандартного медичного огляду в Аргентині він повернеться до роботи,
      – написав Морлі на своїй сторінці в Twitter.

      Нагадаємо, в кінці грудня з'явилася інформація, що Марадона вже кілька днів не з'являється в розташуванні клубу. 26 грудня аргентинський фахівець разом з "Дорадосом" повинен був приступити до передсезонної підготовки. Однак Дієго досі так і не з'явився в розташування клубу, а тренувальним процесом в команді керує фахівець з фізпідготовки.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Спорт Дієго Марадона
      Джерело: 24 Канал
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