Мексиканський клуб не може знайти Дієго Марадону, який таємно зник

Легендарний футболіст Дієго Марадона, який нині очолює клуб другого мексиканського дивізіону "Дорадос", не з’явився на роботу перед стартом сезону і не виходить на зв’язок з керівництвом клубу.

Керівництво "Дорадоса" немає жодної інформації про місцезнаходження Марадони. Припускають, що Дієго поїхав до Аргентини, але в яке саме місто невідомо.

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Варто зазначити, що агент і адвокат Матіас Морлі, який представляє інтереси Дієго Марадони, повідомив, що його клієнт продовжить роботу в клубі.

Дієго Марадона залишиться в "Дорадосі" і буде працювати в клубі весь майбутній сезон. Після стандартного медичного огляду в Аргентині він повернеться до роботи,

– написав Морлі на своїй сторінці в Twitter.

Нагадаємо, в кінці грудня з'явилася інформація, що Марадона вже кілька днів не з'являється в розташуванні клубу. 26 грудня аргентинський фахівець разом з "Дорадосом" повинен був приступити до передсезонної підготовки. Однак Дієго досі так і не з'явився в розташування клубу, а тренувальним процесом в команді керує фахівець з фізпідготовки.

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