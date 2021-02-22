У Мексиці розбився військовий літак: загинули 6 людей – фото, відео з місця

22 лютого 2021 , 09:56
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На сході Мексики 21 лютого літак Військово-повітряних сил країни зазнав аварії. У результат загинули усі 6 людей, які перебували на борту авіалайнера.

Джерело:

El Universal

Літак марки LearJet 45XR розбився в аеропорту Ель-Ленсеро, що неподалік міста Халапа – столиці штату Веракрус.

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Аварія літака в Мексиці

  • Трагічний інцидент трапився 21 лютого, о 9:45 за місцевим часом.
  • Військовий літак під час зльоту викотився за межі злітної смуги та одразу ж загорівся.
  • Внаслідок аварії загинули всі, хто був на борту, – 6 військових.
  • Спеціальна комісія Міноборони розслідуватиме обставини та причини авіакатастрофи.
Зверніть увагу! Того 21 лютого військовий літак розбився поблизу столиці Нігерії. У результаті загинули 7 людей: 5 пасажирів і 2 членів екіпажу. Літак мав доставити військових в місто Мінна для участі в операції зі звільнення 42 заручників, яких захопили терористи.

Катастрофа військового літака у Мексиці: дивіться відео

Трагічний інцидент стався в аеропорту Ель-Ленсеро: дивіться карту