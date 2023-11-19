У Мексиці активізувався небезпечний вулкан: моторошне виверження потрапило на відео

У Мексиці сталося виверження вулкана Попокатепетль. Місцеві органи влади оголосили жовтий рівень небезпеки.

Вулканічний попіл піднявся у небо на висоту понад шість кілометрів. Вулкан виділяв вулканічний газ та водяну пару, створюючи потенційну загрозу для прилеглих територій.

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Вулканічний попіл піднявся на висоту понад 6 кілометрів

Мексиканська сейсмічна влада відстежує активність стратовулкана. Наразі про постраждалих від виверження не повідомлялося.

Виверженням вулкана Попокатепетль / Фото Хав'єр Саломон

Зараз Попокатепетль знаходиться під жовтим рівнем тривоги або другою фазою тривоги. Це означає, що Національний центр Мексики із запобігання стихійним лихам перебуває в стані підвищеної готовності та готується до можливої евакуації прилеглих районів у разі посилення активності вулкана.

Виверження вулкана у Мексиці: дивіться відео

Стежити за виверженням вулкана можна в режимі реального часу.

Виверженням вулкана онлайн: дивіться відео

Що відомо про вулкан Попокатепетль

Попокатепетль є одним із найактивніших вулканів Мексики та одним з найактивніших діючих вулканів світу.

Він розташований лише за 64 кілометрів на південний схід від столиці Мексики міста Мехіко. Діючий вулкан є другою за висотою вершиною Мексики.

Попередній раз Попокатепетль активізувався у травні 2023 року. Тоді 25 мільйонів людей попередили про необхідність підготуватися до можливої евакуації.

Попіл від вулкана Попокатепетль в центральній частині країни спричинив затримку рейсів у штаті Мехіко та змусив владу закрити школи в десятках муніципалітетів.

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