У Мексиці стався потужний землетрус: люди в паніці вибігали з будинків, є жертва
Джерело:CNN
Поблизу пляжного курорту Акапулько в Мексиці 7 вересня стався землетрус магнітудою 7 балів. У результаті панування стихії загинула щонайменше 1 людина.
За інформацією сейсмологічного агентства Мексики, на південний схід від міста Акапулько стався землетрус магнітудою 7 балів.
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Потужний землетрус у Мексиці
Глибина підземних поштовхів досягала 12,6 кілометра, що посилило ефект трясіння. Землетрус відчували навіть у Мехіко, розташованому на відстані понад 370 кілометрів.
На фото та відео, опублікованих у мережі помітні потріскані й пошкоджені будівлі, повалені ліхтарні стовпи й вулиці, посипані битим склом.
Приблизно 1,6 мільйона користувачів залишилися без світла в Мехіко та кількох інших штатах.
У Мексиці стався землетрус / Фото Firstpost
Є жертва стихії
У Мехіко лінії електропередач і будівлі розгойдувалися протягом декількох секунд. Тому місцеві жителі вибігали на вулицю в пошуках безпечного місця.
Губернатор штату розповів, що жертв уникнути не вдалося. Одна людина загинула внаслідок падіння на неї стовпа.
Люди у паніці вибігали на вулицю / Фото ABS-CBN News
У Мексиці зафіксували потужний землетрус: дивіться відео
У будинку трясе під час землетрусу: дивіться відео
Наслідки землетрусу в Акапулько: дивіться відео
Поблизу Акапулько стався землетрус: дивіться карту
Попередній потужний землетрус у Мексиці
- У червні 2020 року на Тихоокеанському узбережжі Мексики зафіксували землетрус у 7,4 бала.
- У результаті панування стихії тоді загинули щонайменше 6 людей, десятки – постраждали. Крім того, пошкодження отримали приблизно 500 будинків.