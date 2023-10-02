У Мексиці дах церкви обвалився під час церемонії хрещення: багато загиблих і постраждалих

1 жовтня у мексиканському місті Сьюдад-Мадеро під час проведення богослужіння обвалився дах у церкві. Внаслідок цього загинули семеро осіб.

Також близько 20 осіб опинилися під завалами. Відомо, що у церкві відбувалася церемонія хрещення. Там були присутні близько 100 осіб.

Дивіться також Після вибуху у центрі Марселя обвалилася 4-поверхова будівля: під завалами знайшли тіла

У Мексиці дах церкви обвалився під час церемонії хрещення

Після того, як впав дах церкви Санта-Кру, 49 осіб доставили в лікарню. Серед постраждалих є діти.

Відомо, що близько 20 осіб досі перебувають під завалами. На місце трагедії прибули співробітники служби швидкої допомоги та рятувальники. Вони намагаються дістати людей.

Згодом оприлюднили список із близько 50 осіб, які були госпіталізовані внаслідок трагедії. Серед них 4-місячна дитина, троє 5-річних і двоє 9-річних.

За інформацією правоохоронців, серед загиблих, ймовірно, є троє дітей.

Наразі причини обвалення – невідомі. Тривають рятувальні роботи.

Наслідки трагедії у Мексиці / Фото EFE, AP

Інші подібні трагічні випадки