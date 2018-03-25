Мел Гібсон знімає фільм про продовження історії Ісуса Христа

Відомий актор Мел Гібсон працює на продовженням фільму "Страсті Христові". Робоча назва – "Воскресіння". Про сюжет відомо небагато. Точно можна сказати лише, що він буде присвячений трьом дням, які відокремлюють розп'яття Ісуса від його воскресіння.

Про сюжет відомо небагато. Точно можна сказати лише, що він буде присвячений трьом дням, які відокремлюють розп'яття Ісуса від його воскресіння.

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На зйомках фільму "Страсті Христові"

Актор Джим Кевізел, який знову зіграє роль Ісуса розповів в інтерв'ю, що новий фільм обов'язково шокує аудиторію. За словами актора, це буде найбільший фільм в історії.

Варто додати, що останній фільм Мела Гібсона "З міркувань совісті" отримав дві статуетки премії "Оскар".

Дивіться трейлер до фільму "Страсті Христові"

Нагадаємо, фільм "Страсті Христові" Мел Гібсон зняв у 2004 році. Картина зібрала 612 мільйонів доларів в світовому прокаті з бюджетом в 30 мільйонів. У фільмі розповідається історія розп'яття Ісуса Христа.