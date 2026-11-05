Меланія Трамп написала листи Зеленському та Путіну

Перша леді США Меланія Трамп 5 листопада звернулася з особистими листами до Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Вона передала ці послання через делегації під час зустрічі у Білому домі.

Під час виступу у Вашингтоні дружина американського президента наголосила на важливості гуманітарної місії на Херсонщині.

Що сказала Меланія Трамп

Меланія Трамп висловила сподівання, що локальні домовленості стануть початком ширшого процесу врегулювання.

Ми сподіваємося, що з іскри Олешківської нагоди розгориться полум'я великого успіху. Це було б неможливо без президента Путіна та президента Зеленського,

– заявила Меланія Трамп.

Вона додала, що взаємодія сторін заради порятунку цивільних людей має стати орієнтиром для майбутніх дипломатичних кроків.

Ця спільна праця встановлює істотний прецедент, значущий прецедент і дає світло, що показує дорогу до миру. І я сьогодні написала президенту Путіну та президенту Зеленському, звернулася до них з особистими листами,

– підкреслила перша леді США.

Звертаючись до учасників заходу, Меланія Трамп закликала присутніх представників особисто доправити листи очільникам обох держав.

Нагадаємо, що на зустрічі у Білому домі від України були присутні Давид Арахамія та Дмитро Лубінець, а від Росії – Яна Лантратова та Кирило Дмитрієв. Захід відбувся в межах дипломатичної ініціативи першої леді США після встановлення перемир'я на Херсонщині.

Воно діяло з 27 жовтня до 1 листопада. За цей час фахівці розмінували під'їзні шляхи та забезпечили постачання гуманітарних вантажів місцевим мешканцям, а завдяки гуманітарному коридору вдалося евакуювати майже 800 людей.

За час дії домовленостей не зафіксували жодного випадку порушення режиму припинення вогню.