Меланія Трамп обрала розкішні сукні для саміту НАТО: чарівні фото

Чарівна Меланія супроводжує Президента Дональда Трампа під час саміту НАТО, який проходить у Брюсселі. Перша леді обрала для важливого заходу розкішні вбрання, якими вже підкорила учасників зустрічі.

Високопосадовці 29 країн світу навідались до столиці Бельгії, де відкрився щорічний саміт НАТО. Поки Президенти та прем'єр-міністри обговорювали важливі питання безпеки, перші леді відправились на світський захід, де приголомшили журналістів стильними "луками". Меланія Трамп, як завжди, ретельно підібрала образ, вразивши всіх стрункою фігурою та розкішним вбранням.

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Для відвідання музичної академії у Ватерлоо, що неподалік Брюсселя, дружина Президента США вбрала темно-синю сукню від Calvin Klein, вартість якої сягає 2,5 тисячі доларів. До плаття чарівна Меланія підібрала білі туфлі на підборах від знаменитого бренду Christian Louboutin. Хвилясте волосся та бездоганний макіяж завершили "лук" першої леді.

Допис, поширений Melania Knauss Trump (@first_lady_melania) 11 Лип 2018 р. о 6:17 PDT

Допис, поширений First Lady Melania Trump (@alwaysmelania) 11 Лип 2018 р. о 8:58 PDT

Допис, поширений First Lady Melania Trump (@bestofmelania) 11 Лип 2018 р. о 5:23 PDT

Допис, поширений firstfamilytrumps! (@firstfamilytrumps) 11 Лип 2018 р. о 8:02 PDT

Вже вкінці дня Меланія Трамп вкотре зачарувала всіх розкішною сукнею. Перша леді прийшла на урочисту вечерю в Музеї мистецтва та історії, що в брюссельському парку П'ятдесятиріччя, в дивовижному платті-міді білого кольору. Меланія обрала сукню з колекції Elie Saab. В пишному вбранні та на підборах дружина Дональда Трампа щасливо супроводжувала його на вечері. Подружжя трималось за руки та демонструвало сімейну ідилію.

Допис, поширений користувачем @trumpfamily45 11 Лип 2018 р. о 2:52 PDT

Допис, поширений Melania Trump (@melaniatrump.style) 11 Лип 2018 р. о 4:30 PDT

Допис, поширений #saçmodelleri #efsanesaclar (@efsanesaclar) 12 Лип 2018 р. о 2:05 PDT

Допис, поширений Le Pictorium agency Press (@lepictorium_agency) 12 Лип 2018 р. о 12:04 PDT