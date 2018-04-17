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Меланія Трамп вдало поєднала кольори у новому образі: стильні фото

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Меланія Трамп засвітила модне вбрання
Меланія Трамп засвітила модне вбрання / Фото з вільних джерел

Дружина Дональда Трампа – Меланія – по праву вважається еталоном стилю в США, адже кожен її вихід приголомшує модними поєднаннями. Так, під час відкриття меморіалу перша леді вміло скомбінувала вбрання рожевого та жовтого кольорів.

Американці вже назвали Меланію Трамп однією із найелегантніших перших леді. Її стильні речі підкорили жителів США та стилістів. Нещодавній захід за участю дружини Президента не став винятком: Меланія Трамп зачарувала всіх пристутніх своїм "луком".

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Для відкриття меморіалу "Приречений до смерті" перша леді вбрала ніжно-рожеве пальто від бренду Max Mara та жовту елегантну сукню. До одягу Меланія Трамп підібрала взуття на підборах від Christian Louboutin, яке мило доповнило витончений "лук". Весняний яскравий образ вподобали понад 58 тисяч користувачів мережі.


Меланія Трамп показала весняний образ


Розкішна Меланія Трамп


Відкриття меморіалу за участю першої леді США


Меланія Трамп на офіційному заході

Теги: LifeStyle Новини США Меланія Трамп
Джерело: 24 Канал
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