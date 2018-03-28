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Меланія Трамп вперше прокоментувала гучний секс-скандал чоловіка

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Меланія Трамп про секс-скандал
Меланія Трамп про секс-скандал / Getty images

Дружина чинного Президента США Дональда Трампа – Меланія – через свого представника зробила заяву щодо секс-скандалу за участю її чоловіка. Перша леді наголосила на тому, що спільно з главою держави виховує сина, який не повинен постраждати від резонансних чуток.

Як відомо, порноактриса Стефані Кліффорд, більш відома під псевдонімом Стормі Деніелс, пройшла перевірку на поліграфі. Експерти підтвердили, що жінка розповіла правду про інтимний зв'язок із Дональдом Трампом, який був 12 років тому.

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До цього часу дружина Президента не коментувала цієї ганебної ситуації, однак вирішила звернутись до преси з проханням не використовувати ім'я її 12-річного сина Беррона у будь-якій публікації, оскільки підліток може отримати психологічну травму. Представник Меланії Трамп в Білому домі Стефані Грішем опублікувала відповідну заяву у Twitter.

Я знаю, що засоби масової інформації спекулюють, використовуючи плітки, але хотіла б нагадати всім цим людям про дитину, ім'я якого не повинно фігурувати в подібних новинах,
– написала Стефані Грішем.

Звернення Меланії Трамп було опубліковане після того, як Стефані Кліффорд розповіла деталі інтимних стосунків з Президентом США. Щоб захистити сина від гучної інформації, в розпал секс-скандалу перша леді разом з Берроном вирішила в сімейний готель у Флориді. Дональд Трамп навідувався до своїх рідних, однак через день повернувся назад у Вашингтон.

Теги: LifeStyle Дональд Трамп Новини США Меланія Трамп Секс-скандал
Джерело: 24 Канал
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