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Меланія Трамп врахувала помилку свого пікантного образу: деталі

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Меланія Трамп
Меланія Трамп / Getty images

Перша леді США Меланія Трамп вчиться на своїх помилках. Це вона довела, коли вбрала спідню білизну під приталений кашеміровий топ.

Меланія Трамп зачарувала новим образом в Білому домі. Перша леді США вбрала червоне боді та світлу спідницю-міді від Martin Grant. Стильний образ дружина Президента доповнила взуттям на підборах.

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У мережі помітили, що чарівна Меланія врахувала свою минулорічну помилку. Тоді перша леді відмовилась від білизни та постала перед громадськістю у досить пікантному образі.


Меланія Трамп вбрала боді без білизни

Теги: LifeStyle Меланія Трамп
Джерело: 24 Канал
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