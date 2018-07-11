Меланія Трамп врахувала помилку свого пікантного образу: деталі

Перша леді США Меланія Трамп вчиться на своїх помилках. Це вона довела, коли вбрала спідню білизну під приталений кашеміровий топ.

Меланія Трамп зачарувала новим образом в Білому домі. Перша леді США вбрала червоне боді та світлу спідницю-міді від Martin Grant. Стильний образ дружина Президента доповнила взуттям на підборах.

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Допис, поширений Melania Trump (@melaniatrump.style) 10 Лип 2018 р. о 9:12 PDT

Допис, поширений Haya Magazine Official (@hayamagazine) 10 Лип 2018 р. о 11:42 PDT

Допис, поширений користувачем @melania_trump.fanpage 10 Лип 2018 р. о 1:58 PDT

У мережі помітили, що чарівна Меланія врахувала свою минулорічну помилку. Тоді перша леді відмовилась від білизни та постала перед громадськістю у досить пікантному образі.



Меланія Трамп вбрала боді без білизни