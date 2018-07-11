Меланія Трамп врахувала помилку свого пікантного образу: деталі
Перша леді США Меланія Трамп вчиться на своїх помилках. Це вона довела, коли вбрала спідню білизну під приталений кашеміровий топ.
Меланія Трамп зачарувала новим образом в Білому домі. Перша леді США вбрала червоне боді та світлу спідницю-міді від Martin Grant. Стильний образ дружина Президента доповнила взуттям на підборах.
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У мережі помітили, що чарівна Меланія врахувала свою минулорічну помилку. Тоді перша леді відмовилась від білизни та постала перед громадськістю у досить пікантному образі.
Меланія Трамп вбрала боді без білизни
Джерело: 24 Канал
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