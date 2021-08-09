Температура в Україні зростає швидше, – пані посол Сіммонс пояснила, чому шахти варто закрити

В Україну вперше приїхала пані посол Великої Британії Мелінда Сіммонс. В інтерв'ю одному з українських видань вона наголосила на кліматичних проблемах України. На її думку, одним зі способів захисту довкілля є скорочення видобутку вугілля.

За словами Мелінди Сіммонс, результати кліматичних змін відбиваються на аграрній галузі та врожайності. Помітне збільшення надзвичайних ситуацій в Україні, зокрема повеней у західних областях. Підставою для повеней є вирубки лісів та зростання температури.

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"Результати змін клімату відбиваються на Україні швидше, ніж у багатьох інших країнах світу", – наголосила Сіммонс.

Скорочення видобутку вугілля

За словами посадовиці, уже зараз складно погодити зменшення викидів. Це вимагає комплексних змін, які стосуватимуться не лише уряду, а й усіх громадян.

"Допомога є доступною за умови, що уряд матиме чіткий план, а люди і місцеві громади розумітимуть, що цей план матиме вплив на їхнє життя і дозволить їм зберегти свій бізнес", – наголосила Сіммонс.

Одним із найважливіших перетворень для України стане скорочення видобутку вугілля. Особливо складно це буде в областях, де громади залежать від роботи в шахтах.

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Сіммонс переконана, що українцям слід пояснювати, як вплине на їхнє життя перехід на "зелену" енергетику. Владі важливо не підходити до цього питання лише як до економічного або політичного.

Співпраця для збереження довкілля

Велика Британія свого часу пройшла через болючий процес закриття вугільних шахт. Втім зараз країна є однією з найуспішніших у світі в сфері зміни джерел постачання енергоресурсів.

Між Україною та Великою Британією може утворитися новий напрямок співпраці. Він стосуватиметься запобіганню змінам клімату й збереженню довкілля.

"На місцевому рівні уже починають розуміти, що треба робити, але повного комплексного розуміння зв'язку між цими подіями і змінами клімату ще немає", – наголосила Сіммонс.

Пані посол зауважила, що потрібно доносити інформацію про кліматичні зміни до широкого загалу простими словами. Пояснювати, як підвищення температури повітря вплине на врожай, посіви та навіть цілісність житла. У такий спосіб буде простіше вести діалог всередині країни.

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