Мелітополь оточили: поруч з містом точаться бої

Вже другий день російські окупанти намагаються захопити Мелітополь. Перші бої з загарбниками розпочались 24 лютого.

Раніше російські війська вибили з території міста, але потім всередину проникли групи, які намагаються захопити об'єкти критичної інфраструктури.

Раніше Миколаїв почали бомбардувати російські війська

Про це близько 22:00 повідомив голова Запорізької військової адміністрації Олександр Старух.

Мелітополь перебуває в оточенні. Спочатку, як ви знаєте, зайшли російські війська, а потім вони були відбиті українськими частинами. На цей час напівоточення російських військ відбувається. Поруч з містом ідуть бої,

– розповів він.

Старух повідомив, що у місто зайшли невеличкі групи російських агресорів, які намагалися почергово захоплювати критичні інфраструктурні об'єкти міста.

Тим часом основна колона агресорів обійшла Мелітополь з півдня і на пів дорозі до Бердянська стоїть у полі.

На щастя окупаційні війська не досягли Бердянська і навіть Приморська. Там українська влада. Щодо Енергодару – там оголошені сирени, безпосередньо була загроза удару по місту,

– додав Старух.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.

Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Як підготуватися вдома у разі нападу / Інфографіка 24 каналу