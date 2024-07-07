Ймовірно, палає аеродром: окупований Мелітополь атакували ракети
На тимчасово окупованому Запоріжжі було гучно. Власне, вибухи чули в Мелітополі. Згодом з'явилися інформація про дим в районі аеродрому.
Телеграм-паблік "Оперативний ЗСУ" 7 липня написав про прильоти. Окупанти підтвердили ракетну атаку, але наголошують, що нібито "працювала протиповітряна оборона", – інформує 24 Канал.
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Деталі щодо вибухів у Мелітополі
За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу спалахнула пожежа в районі військового аеродрому в Мелітополі.
Ракети були збиті ППО Росії. Їхні уламки впали на північних околицях, а саме у районі аеропорту та передмісті,
– заявив представник окупаційної адміністрації Владімір Рогов.
За словами так званого посадовця, на місцях вибухів видно величезні стовпи диму. Це підтверджують відповідні кадри.
Наслідки ракетної атаки на Мелітополь / Світлини з телеграм-каналів
Оновлення. Близько 17:40 російські ЗМІ написали про ще один вибух у Мелітополі.
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Раніше депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін розповідав, що в окупованому місті виявлено серйозне поширення інфекційних хвороб. Зокрема, йдеться про холеру.