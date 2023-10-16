Під Мелітополем була "бавовна": окупанти бідкаються про гучні звуки вибухів
Джерело:Іван Федоров
Біля тимчасово окупованого Мелітополя у Запорізькій області 16 жовтня чули гучні звуки вибухів. Очевидці казали про "бавовну" на російських військових об'єктах
Наразі достеменно невідомо, скільки окупантів отримали поранення та чи є пошкодження будівель на тимчасово окупованій території нашої держави.
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Під Мелітополем пролунали вибухи
Міський голова Мелітополя Іван Федоров наголосив, що окупантам в українському Мелітополі "гучно не тільки від грози та грому". Зокрема, він розповів, що приблизно о 14:30 під окупованим містом квітла "бавовна".
Жителі міста і навколишніх селищ повідомляють про вибухи на Півдні – зі сторони Молочного лиману,
– заявив Федоров.
Приблизне місце "бавовни" під Мелітополем / Фото з телеграм-каналу Івана Федорова
За його словами, на місці вибухів ворог облаштував військові бази й полігони для навчання майбутніх російських солдатів, яких кидатимуть на фронт проти українців. Мер Мелітополя відзначив, що окупанти "спочатку навчаються, а потім мінусуються".
Окупантам біля Мелітополя не надто добре й по-домашньому
- В окупованому Мелітополі вранці 13 жовтня пролунав потужний вибух, який було чутно навіть у Маріуполі. Як з'ясувалось, Сили спеціальних операцій ЗСУ підірвали залізничну колію, внаслідок чого було пошкоджено залізничне полотно й потяг.
- Цю залізницю росіяни використовували для постачання російській армії боєприпасів, палива тощо з Криму до Мелітополя та Дніпрорудного. Таким чином це була вже 10 успішна операція наших захисників у окупованій Запорізькій області.
- До цього вибухи у Мелітополі лунали наприкінці вересня 2023 року. мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про 5 вибухів у районі міста. Згодом Сили оборони розповіли, що завдали успішного удару по штабу окупантів у районі тимчасово окупованого Мелітополя.
- Того ж дня вибухи також лунали й у населеному пункті Молочанськ на тимчасово окупованому Запоріжжі. Зокрема, там знищили адміністрацію, яку застосовував ворог для власних потреб.