У Мелітополі "бавовна" третій день поспіль: які це має наслідки для окупантів

29 березня о 5:30 ранку на півночі тимчасово окупованого Мелітополя була "бавовна". Відомо, що вибухнула підстанція, яка живила інфраструктуру міста та найближчі села. Наразі електропостачання відсутнє у Семенівці та Тамбовці.

Про це в ефірі 24 Каналу повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Також він розповів про вибухи 28 березня у Федорівці.

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"Надважливо те, що наразі немає електропостачання на залізничній дорозі, яка використовується для сполучення вантажів озброєння, боєприпасів з тимчасово окупованого Криму до Запорізької лінії фронту. Та безпосередньо з Донбасу до Криму", – підкреслив він.

Вибухи у Федорівці

28 березня "бавовнило" у селищі Федорівка. За словами очільника Мелітополя, це вузлова станція – елемент логістики з Криму до Запорізької лінії фронту.

"Тож, вибухає щось у росіян і їм зовсім недобре на тимчасово окупованій Мелітопольщині. Сподіваюся, така тенденція продовжиться. Росіяни не навчаться гарно використовувати усю свою інфраструктуру. І вона буде в них псуватися", – відмітив Федоров.

Іван Федоров про "бавовну" в Мелітополі: дивитись відео

Окупанти готують оборону

Міський голова заявив про дві лінії оборони, які почали будувати росіяни. Перша проходить між Запорізькою та Донецькою областями.

"Ймовірно, вони намагаються спрогнозувати контрнаступ наших ЗСУ. І тому кинулися будувати лінії оборони, які будуть захищати якісь частини тимчасово окупованого Півдня", – прокоментував він.

Друга лінія оборони проходить між Запорізькою та Херсонською областями. За словами Федорова, частина військових, які вийшли з Нової Каховки, базуються саме на цьому напрямку.

Росіяни тероризують місцевих і дітей

Паспортизація та примусова мобілізація – основне, на що наразі тиснуть росіяни в тимчасово окупованому Мелітополі. Іван Федоров прокоментував чергову "постанову" від Владіміра Путіна, яка знімає обмеження вступу до "Росгвардії". Мовиться, що тепер туди можна потрапити без російського громадянства та обмежень за віком.

Ми розуміємо, що це зроблено спеціально для тимчасово окупованих територій. Тому що мешканці масово відмовляються від російських паспортів. Їх хочуть мобілізувати до "Росгвардії",

– повідомив спікер.

Також росіяни не припиняють знущатися над дітьми – це наразі одна з найбільш вразливих категорій, підкреслив міський голова Мелітополя. Окупанти створили близько 10 організацій, які займаються російською пропагандою та "насильницьким переписанням історії".

"Крім цього росіяни примусово продовжують вивозити неповнолітніх з тимчасово окупованої території під виглядом екскурсій. Ми закликаємо батьків дітей не давати ворогу можливості якось на них впливати", – сказав він.

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