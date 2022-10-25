У Мелітополі біля бази ФСБ, колаборанта Балицького та пропагандистів вибухнуло авто, – мер

25 жовтня у Мелітополі прогримів вибух біля "телекомпанії" пропагандистів та бази російського ФСБ. Повідомляють, що вибухнуло авто, яке стояло поруч.

Спочатку, про вибух біля "телерадіокомпанії" написали російські ЗМІ. Згодом законний мер Мелітополя Іван Федоров прокоментував ситуацію.

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Деталі вибуху біля бази колаборанта Балицького

Іван Федоров повідомив, що кремлівські пропагандисти "невдало покурили" біля ФСБ росіян, які осіли в будівлі мелітопольського гауляйтера Балицького. У багатоповерхівці також був розташований офіс пропагандистів.

За даними російських ЗМІ, унаслідок події постраждали 5 людей. Однак мер Мелітополя поки не підтвердив цю інформацію.

Як виглядає "телекомпанія" пропагандистів зараз: дивіться відео

Іван Федоров додав, що "далі буде ще гарячіше". Також мер поділився світлинами того, як тепер виглядає офіс пропагандистів.

"Телерадіокомпанія" російських пропагандистів у Мелітополі / Фото Івана Федорова

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Росіяни продовжують тероризувати місцеве населення в Мелітополі

Про знущання з мешканців Мелітополя російськими військовими розповів Іван Федоров. Він каже, що школи "охороняють" озброєні окупанти.

Батьків у будівлі вони взагалі не пускають. Окрім того, росіяни замикають дітей після початку занять і відкривають лише в кінці навчального дня після ретельної "перевірки" учнів.

Іван Федоров наголошує, що загарбники ставляться до місцевих українців, як до тварин. Вони вибивають двері у квартирах та навіть забирають мешканців у полон.

Сотні людей просто викрадають, натомість відпускають лише одиниці. На думку законного очільника, терор тільки погіршиться, якщо Росія запровадить воєнний стан.

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