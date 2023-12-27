Від вибухів дрижали вікна, – Федоров розповів про передноворічну "бавовну" в Мелітополі
Напередодні Нового року, зокрема 26 та 27 грудня, до тимчасово окупованого Мелітополя завітала українська "бавовна". Два дні поспіль у місті було чути потужні вибухи.
Про це 24 Каналу сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров. Він зауважив, що російські окупанти традиційно відмовчуються.
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Що відомо про "бавовну"
Мешканці центральної частини міста та району Піщане о 9:30 27 грудня чули потужний вибух. Зазначимо, що цей район розташований на півдні Мелітополя, на виїзді у бік анексованого Криму.
Там є декілька місць, де скупчується вороже військо. Ймовірно, саме там був вибух. Наразі деталі уточнюються,
– мовив міський голова Мелітополя.
Також 26 грудня пролунав ще один дуже потужний вибух, який чуло все місто. Він стався у східній частині Мелітополя, на виїзді у бік Бердянська. Як зазначив Федоров, там на промислових територіях розташовані російські військові.
"Від вибуху у деяких районах дрижали вікна", – додав міський голова Мелітополя.
Що ліквідували ЗСУ
"Бавовна" завітала й в тимчасово окупований Бердянськ, який росіяни перетвори у свою військову базу. Періодичні прильоти по ворогу на окупованих територіях свідчать, що у російських загарбників немає глибокого тилу і їм ніде сховатися від Збройних Сил та українського спротиву.
Ми не можемо сказати, що це була детонація, а отже, влучання було не по складах з боєприпасами. Ймовірно, наші бійці ліквідували важке озброєння ворога, особовий склад, штаби та комунікації. Після вибуху в Бердянську зник російський інтернет та зв'язок,
– наголосив Федоров.
За його словами, вкрай важливо псувати логістику й комунікацію росіян.
"Бавовна" на Запоріжжі: останні новини
- Партизани 15 грудня підірвали російський потяг у тимчасово окупованому Мелітополі. Внаслідок вибуху постраждало залізничне полотно, теплотяг й вагон.
- Увечері 18 грудня у Мелітополі пролунав потужний вибух поблизу 22-ї школи, у якій росіяни облаштували штаб. Мішенню спротиву став зрадник-поліцейський, який погодився співпрацювати з ворогом і пішов до окупаційної поліції.
- Щонайменше 5 вибухів 22 грудня пролунало в Бердянську. Росіяни заявили, що нібито їм вдалося знищили 3 безпілотники. Водночас мешканці, які залишаються у тимчасовій окупації, чітко чули звуки прильотів та детонації.