Від вибухів дрижали вікна, – Федоров розповів про передноворічну "бавовну" в Мелітополі

Напередодні Нового року, зокрема 26 та 27 грудня, до тимчасово окупованого Мелітополя завітала українська "бавовна". Два дні поспіль у місті було чути потужні вибухи.

Про це 24 Каналу сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров. Він зауважив, що російські окупанти традиційно відмовчуються.

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Що відомо про "бавовну"

Мешканці центральної частини міста та району Піщане о 9:30 27 грудня чули потужний вибух. Зазначимо, що цей район розташований на півдні Мелітополя, на виїзді у бік анексованого Криму.

Там є декілька місць, де скупчується вороже військо. Ймовірно, саме там був вибух. Наразі деталі уточнюються,

– мовив міський голова Мелітополя.

Також 26 грудня пролунав ще один дуже потужний вибух, який чуло все місто. Він стався у східній частині Мелітополя, на виїзді у бік Бердянська. Як зазначив Федоров, там на промислових територіях розташовані російські військові.

"Від вибуху у деяких районах дрижали вікна", – додав міський голова Мелітополя.

Що ліквідували ЗСУ

"Бавовна" завітала й в тимчасово окупований Бердянськ, який росіяни перетвори у свою військову базу. Періодичні прильоти по ворогу на окупованих територіях свідчать, що у російських загарбників немає глибокого тилу і їм ніде сховатися від Збройних Сил та українського спротиву.

Ми не можемо сказати, що це була детонація, а отже, влучання було не по складах з боєприпасами. Ймовірно, наші бійці ліквідували важке озброєння ворога, особовий склад, штаби та комунікації. Після вибуху в Бердянську зник російський інтернет та зв'язок,

– наголосив Федоров.

За його словами, вкрай важливо псувати логістику й комунікацію росіян.

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