У Мелітополі кадирівці зґвалтували пропагандистку та побили знімальну групу НТВ

Російські окупанти чинять жорстокі звірства не лише щодо українців на окупованих територіях, але й б'ють та ґвалтують своїх же. Так, до прикладу, група кадирівців у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області зґвалтували російську пропагандистку з телеканалу НТВ та побили оператора.

Як пишуть телеграм-канали, російським журналістам заборонили висвітлювати цю тему, щоб не дискредитувати армію Росії.

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Утім телеканал вже звернувся до слідчого комітету Росії. У мережі навіть з'явилося нібито звернення російської телекомпанії НТВ до Слідчого комітету Росії з проханням допомогти у розслідуванні злочинів, скоєних проти їхньої знімальної групи.



Заява телеканалу "НТВ" / Фото з телеграм-каналу "Ищи своих"

У цій заяві зазначено, що їхня журналістка Ольга З. та оператор Артем Епіфанов перебували у місті за редакційним завданням. 17 січня вони вечеряли в ресторані "Воронцовський", коли на них напали чоловіки в камуфляжній формі, які представилися "бійцями батальйону Ахмат".

Внаслідок інциденту оператор Епіфанов отримав травми середньої тяжкості, а пропагандистку зґвалтували. Представники телеканалу скаржаться, що "органи правопорядку", підконтрольні окупантам, відмовилися розслідувати цю справу, а гауляйтер Балицький не відповів на звернення.

Що відомо про пропагандистку, яку зґвалтували

На сайті НТВ вказано, що журналістка Ольга З. справді у них працює, її дані розміщені у розділі "кореспонденти в регіонах". До слова, ця російська журналістка перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську пропаганду.



Російська пропагандистка Ольга З. / Фото НТВ

Щодо оператора Епіфанов, він теж працює на НТВ і теж внесений у базу "Миротворець". Раніше він знімав російські пропагандистські ролики на окупованій частині Луганської та Донецької областей.

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