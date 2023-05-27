На окупованому Запоріжжі та в Криму зник інтернет: Федоров пояснив мету росіян

В окупованій Запорізькій області та Криму напередодні зник інтернет та зв'язок. Росіяни таким чином хочуть приховати переміщення своєї техніки.

Окупанти створили інформаційний вакуум для людей. Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

До речі В окупованих Криму та на Запоріжжі проблеми з інтернетом й ТБ: що трапилось

Хочуть приховати переміщення техніки

Окупанти вимкнули інтернет та мобільний зв'язок. Зокрема, така ситуація була в Мелітополі. Зазвичай ворог робить це, аби зробити непомітним перекидання техніки. Останніми тижнями у Мелітополі з'явилось ще більше російських військових.

За інформацією місцевих, техніки росіян стало ще більше. Вона вже на рівні з цивільним транспортом. Тому жителі Мелітополя відчувають себе в небезпеці.

Це свідчить про підготовку росіян до оборони в Мелітополі.

Що цьому передувало

Напередодні в окупованому Севастополі, Мелітополі, Пологах та Бердянську місцеві жителі залишились без інтернету. Окупанти розповідали, що все через аварію.

Так, про "аварію" заявив найбільший інтернет-провайдер "Миранда-Медиа", додавши, що інтернет "не працює по всьому Криму".

Однак згодом з'явилась інформація, що інтернету немає також в інших провайдерів. Ввечері пропагандисти написали, що інтернет нібито відновили, а аварію усунули.