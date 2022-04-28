У Мелітополі людям намагалися роздати пенсію: окупанти зірвали процес

Російські солдати позбавили людей, які живуть на тимчасово окупованих територіях, можливості отримати виплати від України. Обурливий випадок стався у Мелітополі, що на Запоріжжі.

Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі загальнонаціонального марафону, передає 24 канал.

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За словами міського голови, окупантів неабияк дратує незламний дух українців. У відповідь росіяни намагаються позбавити мешканців тимчасово окупованих територій всіх зручностей та коштів на існування.

Окупанти зірвали видачу пенсій

Так, 27 квітня у Мелітополі стався обурливий випадок, коли Укрпошта намагалася відкрити відділення для видачі пенсії готівкою. Однак загарбники прийшли у поштове відділення та примусили співробітників його закрити.

Я хочу висловити щиру вдячність співробітникам Укрпошти, які, попри дії окупантів, намагаються продовжити працювати для того, щоб наші пенсіонери отримали гроші. Окупанти сьогодні влаштовують справжній геноцид,

– наголосив Іван Федоров.

До того ж українці на тимчасово окупованих територіях вже майже 2 місяці не можуть зареєструвати немовлят, які народилися в окупації. На селекторній нараді з президентом України, яка відбулася 27 квітня, це питання порушували.

"Я вважаю, що найближчим часом з'явиться онлайн-сервіс для підтримки тих людей, які перебувають на окупованих територіях", – додав мер Мелітополя.

Яка ситуація у Мелітополі

Російські окупанти продовжують викрадати жителів Мелітополя. Зокрема, голова райради Сергій Прима понад місяць перебуває у полоні загарбників.

Зауважимо, що сам Іван Федоров також раніше потрапив у полон окупантів. Там він провів 6 днів, але його таки вдалося обміняти.

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