У Мелітополі окупанти масово затримують підприємців, а відпускають їх лише після "компенсації"

12 квітня 2022 , 17:37

Джерело:

телеграм Людмили Денісової

Росіяни знайшли новий спосіб збагатитися коштом українців. Як і всі терористи, вони вирішили викрадати затримувати людей, вимагаючи "нагороду".

Як повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав Людини Людмила Денісова, у тимчасово окупованому Мелітополі росіяни продовжують чинити злочини. Їхньою ціллю стали підприємці. 

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Затримання підприємців

Російські окупанти почали масово затримувати підприємців. В їхніх офісах та домівках росіяни проводять обшуки. 

Їхня мета – обкласти українських підприємців "податком": віддавати гроші готівкою або продуктами. Окупанти вчергове порушили Женевську конвенцію, за що неодмінно понесуть відповідальність, адже Україна знає кожного, хто чинив та чинить злочини проти наших громадян. 

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Автор: Ярослав Сиваківський