У Мелітополі окупанти заради розваги переїхали авто з жінкою за кермом

У Мелітополі окупанти продовжують контролювати у місто та навіть "розважаються". Заради цього вони переїхали автомобіль, у салоні якого була жінка.

Відповідну інформацію в Запорізькій ОВА повідомили 21 травня. Зокрема про інцидент стало відомо на 87 день війни, яку Росія почала проти України.

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Окупанти на Запоріжжі переїхали авто з жінкою

Мешканці Мелітополя повідомляють, що окупанти постійно порушують правила дорожнього руху і "розважаються" на дорозі. У результаті таких розваг загарбники переїхали легкове авто, у салоні якого затиснуло жінку,

– мовиться у повідомленні.

У Запорізькій обласній військовій адміністрації пояснили, що постраждалу доправили в лікарню, де вона й перебуває досі. Російські окупанти, як завжди, свою причетність до інциденту заперечують.

Також у тимчасово окупованому Мелітополі колаборант Балицький розпорядився, мовляв, суб'єкти господарювання з 20 травня для розрахунків мають використовувати як гривню, так і рублі. Ба більше, безготівкові розрахунки зрадники дозволили проводити тільки в рублях.

Колаборант також затвердив так званий "курс валют" – 2 рублі за 1 гривню. Хоча насправді, за курсом Нацбанку України, 22 травня за 4,7073 гривні можна купити 10 російських рублів.

Коротко про ситуацію в Мелітополі

Мелітополь російські окупанти тимчасово захопили 1 березня. Бої за місто тримали з 25 лютого – тобто з другого дня повномасштабного нападу Росії.

Попри окупацію, люди в місто проти так званої "влади" Росії. Зокрема 18 травня в Запорізькій ОВА повідомили, що місцеві партизани вбили російських військових високого рангу. ЗМІ писали, що мовиться про 2 окупантів високого рангу. Москва цього не визнала, проте протягом дня російські військові посилено перевіряли у Мелітополі приватний транспорт. Ймовірно, вони шукали партизанів.

18 травня у Мелітополі дистанційно підірвали російський бронепотяг. Вибух відбувся під загоном з особовим складом. Бронепотяг та локомотив з 10-ма цистернами ПММ, що прямував за бронепотягом вдалось зупинити. Внаслідок вибуху пошкоджено дві залізничні колії.

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