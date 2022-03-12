У Мелітополі понад 2 тисячі містян вийшли на мітинг проти окупантів, які вкрали мера

Росіяни посеред білого дня викрали Івана Федорова ​– мера Мелітополя, який відмовився з ними співпрацювати. Через це містяни влаштували масштабний мітинг.

Люди зібралися під захопленою будівлею Мелітопольської райдержадміністрації зранку 12 березня. Про це розповів Кирило Тимошенко, заступник глави Офісу Президента.

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Містяни вимагають, щоб росіяни відпустили мера

За словами Тимошенка, мітингувальників – понад 2 тисячі. Вони вимагають, щоб росіяни негайно відпустили їхнього міського голову. Люди принесли з собою прапори України й плакати з написами "Федоров – наш мер" російською та англійською мовами.

Поверніть мера! Федерова! Свободу меру,

– скандують мітингувальники.

Окупанти 11 березня схопили Федорова у міському кризовому центрі Мелітополя. Наразі немає жодної інформації про те, де він може перебувати. Водночас у Запорізькій ОВА наголосили, що вважають дії росіян терактом.

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Українське МЗС закликало світ негайно відреагувати на викрадення Івана Федорова та інших людей в Україні. Адже це – воєнний злочин.

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