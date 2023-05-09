У Мелітополі "гастролери" з Росії спалили документи та призупинили паспортизацію

Росіяни вже розуміють, що деокупація близько. Тож ворожі міграційні служби виїхали з тимчасово захопленого Мелітополя та навіть призупинили примусову видачу паспортів.

Окупанти думають лише про свою евакуацію, мародерство та грабіж. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, пише 24 Канал.

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Росіяни призупинили паспортизацію у Мелітополі

З основного місця, де була розташована ("міграційна" – 24 Канал) служба, – це адміністративний Мелітопольський центр, структура виїхала, спалила документи. Ті, хто були "гастролери" з Росії, попрощалися з місцевими співробітниками,

– зазначив Федоров.

Також другий день поспіль загарбники обходять місцевих жителів, які брали участь у фейковому "референдумі", та забирають у них російські паспорти. Натомість видають спеціальну довідку та наказують терміново виїжджати з тимчасової окупації.

Міський голова зазначив, що таким чином росіяни намагаються приховати злочин, який чинили проведенням свого псевдореферендуму. Тож поки що загарбники припинили тиск на населення щодо паспортизації.

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