У Мелітополі пролунав гучний вибух: підірвали авто окупантів

В окупованому Мелітополі в загарбників знову неспокійно – мер Федоров повідомляє про вибух. Відомо, що підірвався автомобіль поблизу одного з парків міста.

Рано чи пізно, але російським окупантам доведеться покидати ті території, які вони незаконно загарбали, зокрема, Мелітополь на Запоріжжі. Власне, в окупованих населених пунктах часто стаються різного роду "неприємні інциденти". Скажімо, у п'ятницю, 23 грудня, в місті пролунав вибух.

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Що відомо про підрив авто у Мелітополі

Як зазначають ворожі ЗМІ, інцидент стався перед входом до парку Горького в Мелітополі. За попередньою інформацією було підірвано автомобіль Renault Duster. Окупанти, як завжди зазначають, що "патєрь нєт", однак все ж медики забрали в лікарню одного потерпілого.

Водночас на ситуацію відреагував законний мер населеного пункту Іван Федоров. Він підтвердив вибух.

За даними очевидців підірвано автівку, якою користувались росіяни. Щодо пасажирів та їхнього стану інформація уточнюється,

– написав він.

Окрім того, згодом у соціальних мережах зявилось фото на якому видно, як палає ворожий автомобіль з окупантами.



У Мелітополі невідомі підірвали автомобіль / Світлина зі соціальних мереж

Яка загалом ситуація в окупованому Мелітополі

Як зазначає позаштатний радник Офісу Президента Олексій Арестович, російські загарбники готуються до потенційного контрнаступу Збройних Сил на Запоріжжі, тому концентрують свої військові потужності Мелітополі. Власне, це місто ворог боїться втратити чи не найбільше. Однак Арестович констатував, що Збройні Сили не бояться росіян – українська армія продовжує атакувати райони зосередження техніки та живої сили загарбників у Запорізькій області.

Також варто згадати, що путінські вояки просто-таки крадуть дітей з окупованих територій, зокрема з Мелітополя. Про це нещодавно повідомив міський голова Іван Федоров. За його словами, під приводом "свята" росіяни хочуть вивезти до Москви близько двох тисяч українських дітей.