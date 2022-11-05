У Мелітополі росіяни змушують дітей користуватися автоматами

Російські окупанти тероризують українських дітей в школах Мелітополя. Вони вчать користуватися зброєю 9-класників.

В окупованому місті ворог намагається створити так звану "юнармію". Про це в ефірі національного марафону заявив мер Мелітополя Іван Федоров.

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Як росіяни тероризують дітей у Мелітополі

У місцевих школах кожен день починається з обшуку. Учнів 9 – 11 класів ворожі війська вчать користуватися автоматами. Зброя на уроках тепер буденність для українців в окупованому місті. За словами Федорова, росіяни готують їх до вступу в якісь "добровольчі батальйони".

Водночас у технікумах та університетах ворог створює формування, яке називає "юнармія".

Дуже смішно, як вони на своїх відео показують, як роблять присягу бійців "юнармії". Жодного обличчя не показали,

– розповів Федоров.

Яка ситуація в окупованому Мелітополі

У селі Світлодолинське, що біля Мелітополя, "бавовна" завітала на залізничний міст, яким росіяни перевозили свою техніку у напрямку Запоріжжя.

Ранок 3 листопада почався в росіян у Мелітополі з вибухів. Під удар потрапив захоплений окупантами завод "Рефма". На його території розміщувався один з основних штабів ворога.

Унаслідок "бавовни" на заводі "Рефма" поранень зазнали 50 російських солдатів. 10 одиниць військової техніки знищені вщент, а ще 80 – пошкодженні.

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