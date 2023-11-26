Можуть виселити в будь-який момент: Федоров описав злочини росіян на окупованих територіях

Тимчасово окупований Мелітополь є логістичним та адміністративним центром для росіян. На цій території окупанти чинять свавілля, зокрема щодо нерухомого майна українців.

Окупанти можуть відібрати квартиру чи будинок або підселитися, щоб використовувати мирне населення у ролі "живого щита". Про це 24 Каналу розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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Свавілля росіян

У Мелітополі росіяни намагаються "націоналізувати" майно українців. Зокрема, це стосується тих квартир та будинків, які наразі стоять порожні, а їхні власники виїхали з тимчасово окупованої території.

По-друге, вони проводять так звану "звірку" в тих будинках, де хтось проживає. Росіяни перевіряють чи проживають там ті, хто прописаний і за документами володіє цим житлом. Якщо ні – "націоналізують" і відбирають у мешканців,

– розповів міський голова Мелітополя.

Але якщо власник перебуває на місці і демонструє усі документальні права на власність, це не означає, що його не виселять. Росіяни чинять справжнє свавілля і беззаконня.

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Ба більше – росіяни підселяються до квартир та будинків мирних мешканців. Це робиться для того, щоб у разі необхідності прикриватися ними, як "живим щитом".

"Ми у свою чергу розуміємо, що для наших військових життя мирної людини – найдорожче, що є", – відзначив Федоров.

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