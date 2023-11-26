Можуть виселити в будь-який момент: Федоров описав злочини росіян на окупованих територіях
Тимчасово окупований Мелітополь є логістичним та адміністративним центром для росіян. На цій території окупанти чинять свавілля, зокрема щодо нерухомого майна українців.
Окупанти можуть відібрати квартиру чи будинок або підселитися, щоб використовувати мирне населення у ролі "живого щита". Про це 24 Каналу розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.
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Свавілля росіян
У Мелітополі росіяни намагаються "націоналізувати" майно українців. Зокрема, це стосується тих квартир та будинків, які наразі стоять порожні, а їхні власники виїхали з тимчасово окупованої території.
По-друге, вони проводять так звану "звірку" в тих будинках, де хтось проживає. Росіяни перевіряють чи проживають там ті, хто прописаний і за документами володіє цим житлом. Якщо ні – "націоналізують" і відбирають у мешканців,
– розповів міський голова Мелітополя.
Але якщо власник перебуває на місці і демонструє усі документальні права на власність, це не означає, що його не виселять. Росіяни чинять справжнє свавілля і беззаконня.
Іван Федоров про дії російських окупантів у Мелітополі: дивитись відео
Ба більше – росіяни підселяються до квартир та будинків мирних мешканців. Це робиться для того, щоб у разі необхідності прикриватися ними, як "живим щитом".
"Ми у свою чергу розуміємо, що для наших військових життя мирної людини – найдорожче, що є", – відзначив Федоров.
Що відбувається у Мелітополі: останні новини
- Попри те, що росіяни досі використовують свій брехливий лозунг "Росія назавжди" на тимчасово окупованих територіях, самі ж окупанти вже готуються до відступу. Але вони шукають агентів, які б працювали на цих територіях після деокупації.
- Тим часом російським окупантам дуже некомфортно у Мелітополі. 19 листопада там пролунали чергові потужні вибухи. "Приліт" стався у місці розташування одного з ворожих угруповань.
- 20 листопада "бавовна" вітала окупантів зранку. Місцеві чули декілька глухих вибухів, після чого зник зв'язок.