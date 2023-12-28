"Пекельна самоліквідація": у Мелітополі горіла лазня, де полюбляли відпочивати окупанти

У тимчасово окупованому Мелітополі у ніч проти 28 грудня російські рятувальники влаштували пожежу під час святкування.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Святкували рятувальники якраз своє професійне свято. Відтак, воно вийшло особливо епічним.

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За його словами, у середу співробітники російського МНС в окупованому місті відзначали своє професійне свято. Святкування вони влаштували у лазні, яка, за словами людей, належить одному місцевому рятувальнику.

Черговий вечір "відпочинку" окупанти влаштували вчора під час святкування "всеросійського рятувальника". Проте не догледіли техніки безпеки і пересмажилися,

– написав Іван Федоров.

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Ситуація в Мелітополі