У Мелітополі в школі ліквідували колаборанта, – ЗМІ
17 лютого 2024, 14:05Читать новость на русском
У Мелітополі 17 лютого пролунав потужний вибух. Місцеві ЗМІ пишуть, що у школі було ліквідовано колаборанта.
Зазначається, що вибух пролунав у роздягальні. Людей евакуювали.
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Вибух у Мелітополі
Біля 13:40 у роздягальні ДЮСШ №3 у Мелітополі пролунав потужний вибух. У той час там проводили спортивні змагання. За попередніми даними, там ліквідували місцевого колаборанта. Ім'я наразі не повідомлялося.
Дітей терміново евакуювали з будівлі. На місце приїхали швидкі та "міліція". Місцеві зазначають, що у школі повилітали вікна. Будівлю оточили так звані "правоохоронці".
Що відбувається на окупованих територіях
- Прямо на 14 лютого СБУ передала "вибухову валентинку" колаборантам в Енергодарі. Ті саме зібралися в міськраді, щоб обговорити питання "бюджету" та підготовку до "виборів", коли до них залетів український дрон.
- Днем раніше "бавовна" завітала й у Маріуполь. Внаслідок точної роботи українських військових було знищено російський зенітно-ракетний комплекс "Бук". Крім того, ворожий підрозділ знявся і перебазовувався. Точна кількість загиблих чи поранених невідома.
- Російські загарбники 4 лютого заявили про обстріл пекарні в Лисичанську. Місцеві розповіли, що й використовували для потреб окупантів – готували там для них їжу, а також проводили наради. Пекарня почала функціонувати вже після окупації міста. Водночас у списку загиблих здебільшого лише колаборанти.