Інкримінують "тероризм": в Мелітополі готують судилище над адмінами проукраїнських тг-каналів

Окупанти у Мелітополі готують судилище над адмінами проукраїнських телеграм-каналів ("РІА Мелітополь" і "Мелітополь - це Україна"). Українцям інкримінують тероризм, їм загрожує до 20 років в'язниці.

За словами Федорова, наразі нічого не відомо про їхнє місцеперебування, стан і про те, що з ними відбувається. А ув'язнили їх ще 20 серпня. Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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Днями окупанти виклали відео, які звичайно ж не відповідають дійсності, де люди наговорюють самі на себе – що начебто надавали дані про пересування російської техніки тощо,

– повідомив Федоров.

Він пояснив, що люди перебували у полоні ворога 2 місяці і, зрозуміло, що у таких умовах вони змушені на камеру говорити все те, що кажуть вороги, щоб зберегти своє життя.

За даними Федорова, ворог незаконно інкримінує мешканцям Мелітополя тероризм. Росіяни хочуть позбавити їх волі у своєму судилищі від 12 до 20 років.

Також мер Мелітополя розповів, що окупанти заарештували дівчину, якій всього 19 років. Її теж звинувачують у тероризмі.

"Сьогодні нам невідомий стан наших мешканців, яких ворог ув'язнив. Невідомо, де вони перебувають, що з ними буде і коли ворог збирається розпочати те судилище. Ми вже маємо приклад, коли п'ять мешканців Мелітополя півроку піддаються судилищу в ростовському суді, де їх також звинувачують у тероризмі і ворог намагається посадити їх за ґрати на десятки років", – наголосив Федоров.

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