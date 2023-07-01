Спекотне літо триває: у Мелітополі і Токмаку чули вибухи

"Липнева спека" не дає спокою окупантам. В тимчасово окупованих Токмаку та Мелітополі Запорізької області пролунали потужні вибухи.

Вибухи в обох окупованих містах пролунали вдень 1 липня. Що відомо про вибухи в Мелітополі та Токмаку – читайте далі.

Зверніть увагу До пекла відправилися 10 артилерійських бригад і не тільки: рекордні втрати окупантів за червень

Окупантами "тривожно", і знову загадкове "ППО"

Мер Мелітополя Іван Федоров о 19:35 повідомив, що вибух чули мешканці тимчасово окупованого міста. Наслідки встановлюють, однак російська пропаганда не дрімає – колаборанти вже заявляють про роботу сумнозвісної російської ППО.

Неспокійно було і в тимчасово окупованому Токмаку. Там в той же час пролунали вибухи. Однак серії вибухів лунали і раніше. За даними моніторингової групи Monitor, під час вибухів близько 16:25 зафіксовано влучання по ворожому об'єкту.

Наслідки вибухів в обох містах поки невідомі, однак "гарячий сезон" для загарбників на тимчасово окупованій території продовжується.

Втрати ворога на Таврійському напрямку

За добу 30 червня наші воїни на Таврійському напрямку виконали 1 201 вогневе завдання. Тільки вбитими ворог втратив 2 роти особового складу. Крім того, наші воїни знищили 14 одиниць ворожої техніки, зокрема:

бронетранспортер;

РСЗВ "Град";

протитанкову гармату МТ-12 "Рапіра";

3 БпЛА "Zala";

3 гармати 2А36 "Гіацинт-Б";

2 самохідні артилерійські установки 2С7 "Піон";

гаубицю 2А65 "Мста-Б";

автомобільну техніку.

Крім того, наші захисники знищили 4 склади ворожих боєприпасів.

Важливо! Щоб у ранковій статистиці Генштабу ЗСУ було більше цифр, потрібно підтримувати наших воїнів. Зараз наш Благодійний Фонд 24 проводить збір на авто для евакуації поранених 3-ї роти 122-го батальйону 81-ї бригади ДШВ. Ціль – 180 000 гривень. Ви можете долучитися до збору, задонативши на:

картку 5375 4112 0748 8789;

Монобанку за посиланням.