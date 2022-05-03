У Мелітополі вранці прогримів вибух: пишуть про замінований скутер
3 травня 2022 , 09:40Читать новость на русском
У Мелітополі у вівторок, 3 травня, близько 08:00 вранці прогримів вибух. Інцидент стався біля місцевого супермаркету.
Очевидці інциденту розповіли, що спершу почули три потужні удари. Вибух був настільки сильним, що у крамниці поблизу повилітали вікна. Окрім того, частково пошкоджений фасад будівлі.
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За даними очевидців, вибухнув замінований скутер. На щастя, інформації про постраждалих немає.
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